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Сергей Зверев: «Мне кажется, тебе надо работать моделью»

Стилист Сергей Зверев на премии «Fashion New Year Awards», Москва, 20 декабря 2016.

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Сергей Зверев: «Мне кажется, тебе надо работать моделью»
Фото: GlobalLookPress

Недавно в отеле The Ritz-Carlton прошла новогодняя вечеринка с подведением итогов уходящего 2016 года в ежегодной премии «Fashion New Year Awards». Как ни странно, «королю гламура» не досталось ни одной награды. 

Зверев гордится своей красотой и умеет замечать ее в других людях. В своей книге «Звезда в шоке!» стилист, которому сейчас 53 года, рассказал занятную историю о том, как однажды дал путевку в жизнь одному манекенщику: 

Уходи, Олег, с этой работы. Иди в любое модельное агентство. Бегом.

— Пришел как-то я в магазин. Это магазин одного знакомого Бахи, работает 24 часа и находится у моего дома. Купил какие-то продукты. Подхожу к кассе. А у кассы стоит в одежде охранника молодой человек модельной внешности. Я посмотрел на него и думаю, сказать ему, что он очень модельный, или нет. Решил, ладно, скажу. Заговорил с ним. Оказалось, его зовут Олег, он учится и подрабатывает охранником. Из города, где все в тюрьмах сидят, из Магадана. Недавно оказался в Москве. Я говорю ему:
– Уходи, Олег, с этой работы. Иди в любое модельное агентство. Бегом.
– Зачем?
– Мне кажется, тебе надо работать моделью. Ты звезда будешь нереальная. Модели «Дольче и Габбаны», «Гуччи» и «Прадо» отдыхают по сравнению с тобой. Тебе надо обязательно уйти в модельный бизнес.
– Вы первый, кто мне это говорит. Не знаю, боюсь как-то.
– Не бойся, иди.
Я дал ему свой телефон. Он мне позвонил. Я пригласил его на свой показ. Он отработал на показе, и ему понравилось. Естественно, потом, когда он пришел в агентство и сказал, что работал у Зверева, его тут же взяли.

 

 
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0 Не нравится 0 Нравится 28.12.2016 Теги: Сергей Зверев

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