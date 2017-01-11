Райан Гослинг: «Все благодаря Еве»

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На днях Райан Гослинг получил премию «Золотой глобус» как «Лучший актер комедии или мюзикла» за работу в фильме «Ла Ла Ленд».

Выйдя на сцену за статуэткой, Гослинг произнес трогательную речь, в которой поблагодарил не только создателей фильма, но и свою жену Еву Мендес (Eva Mendes).

Если бы она не взяла все это на себя, эту статуэтку получил бы кто-нибудь другой.

— Я хочу попытаться выразить благодарность одному человеку, — сказал 36-летний Райан. — Пока я пел, танцевал, играл на пианино и вообще участвовал в одном из лучших проектов в жизни, моя любимая ухаживала за нашей дочкой, вынашивала нашу вторую дочку и помогала своему брату бороться с раком. Если бы она не взяла все это на себя, пока я занят съемками, эту статуэтку сегодня точно получил бы кто-нибудь другой.

Актер упоминает, как много для него значит жена, в каждом интервью. Например, недавно в разговоре с корреспондентом журнала GQ Райан сказал: «Ева — мама, о которой можно только мечтать, и у нас волшебные дочери. Я сейчас живу, как во сне. Когда у тебя появляются дети, понимаешь, что они заслуживают лучших родителей».

Гослинг и Мендес вместе уже пять лет, хотя поженились они только в июле 2016 года. У пары растут две дочери.