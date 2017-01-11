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Райан Гослинг: «Все благодаря Еве»

Райан Гослинг (Ryan Gosling) на церемонии «Золотой глобус», Голливуд, США, 8 января 2017.

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Райан Гослинг: «Все благодаря Еве»
Фото: GlobalLookPress

На днях Райан Гослинг получил премию «Золотой глобус» как «Лучший актер комедии или мюзикла» за работу в фильме «Ла Ла Ленд». 

Выйдя на сцену за статуэткой, Гослинг произнес трогательную речь, в которой поблагодарил не только создателей фильма, но и свою жену Еву Мендес (Eva Mendes).

Если бы она не взяла все это на себя, эту статуэтку получил бы кто-нибудь другой.

— Я хочу попытаться выразить благодарность одному человеку, — сказал 36-летний Райан. — Пока я пел, танцевал, играл на пианино и вообще участвовал в одном из лучших проектов в жизни, моя любимая ухаживала за нашей дочкой, вынашивала нашу вторую дочку и помогала своему брату бороться с раком. Если бы она не взяла все это на себя, пока я занят съемками, эту статуэтку сегодня точно получил бы кто-нибудь другой.

Актер упоминает, как много для него значит жена, в каждом интервью. Например, недавно в разговоре с корреспондентом журнала GQ Райан сказал: «Ева — мама, о которой можно только мечтать, и у нас волшебные дочери. Я сейчас живу, как во сне. Когда у тебя появляются дети, понимаешь, что они заслуживают лучших родителей». 

Гослинг и Мендес вместе уже пять лет, хотя поженились они только в июле 2016 года. У пары растут две дочери.

 
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0 Не нравится 2 Нравится 11.01.2017 Теги: Райан Гослинг

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Обсуждение 1  

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  • Ellis_@
    Прикольно, Ева Мендес долго числилась в списке самых убеждённых чайлд-фри знаменитостей. Говорила, что материнство ее совершенно не интересует. Как приятно, когда убеждения изменились с результатом как у них. Райан очатовашка. Очень классный в фильме Crazy stupid love.
    		 11.01.17 16:46
         
    3
         
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