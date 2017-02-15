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Роберт Паттинсон: «Предпочитаю вести себя поскромнее»

Актер Роберт Паттинсон на премьере фильма «Затерянный город Z», Берлин, Германия, 14 февраля 2017.

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Роберт Паттинсон: «Предпочитаю вести себя поскромнее»
Фото: GlobalLookPress

Роберт Паттинсон (Robert Pattinson) сыграл одну из ролей в приключенческом фильме «Затерянный город Z». Премьера картины состоялась на кинофестивале Берлинале на днях. Это история о поисках британского полковника, который отправился на поиски легендарного «города Z» в джунглях Бразилии и исчез. 

Паттинсон стал знаменитым восемь лет назад, когда на экраны вышел фильм «Сумерки». Одно время он был одним из самых популярных актеров мира. Недавно в интервью для журнала Grazia Роберта спросили, меняет ли слава характер артистов. 

Закон бумеранга работает!

— Некоторых — да, — ответил 30-летний актер. — Но, поверьте, закон бумеранга работает! Одна актриса во время сцены в ванне постоянно жаловалась на температуру воды — то слишком горячо, то холодно. В итоге, когда она вышла, вся съемочная группа помочилась в воду и добавила туда пены, чтобы не пахло. Вот поэтому я предпочитаю вести себя поскромнее.

 

 
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2 Не нравится 1 Нравится 15.02.2017 Теги: роберт паттинсон

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