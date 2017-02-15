Роберт Паттинсон: «Предпочитаю вести себя поскромнее»

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Роберт Паттинсон (Robert Pattinson) сыграл одну из ролей в приключенческом фильме «Затерянный город Z». Премьера картины состоялась на кинофестивале Берлинале на днях. Это история о поисках британского полковника, который отправился на поиски легендарного «города Z» в джунглях Бразилии и исчез.

Паттинсон стал знаменитым восемь лет назад, когда на экраны вышел фильм «Сумерки». Одно время он был одним из самых популярных актеров мира. Недавно в интервью для журнала Grazia Роберта спросили, меняет ли слава характер артистов.

Закон бумеранга работает!

— Некоторых — да, — ответил 30-летний актер. — Но, поверьте, закон бумеранга работает! Одна актриса во время сцены в ванне постоянно жаловалась на температуру воды — то слишком горячо, то холодно. В итоге, когда она вышла, вся съемочная группа помочилась в воду и добавила туда пены, чтобы не пахло. Вот поэтому я предпочитаю вести себя поскромнее.