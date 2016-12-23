Принц Гарри: «Озорным быть вполне можно»

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На днях принц Гарри (Harry) вместе с братом Уильямом (William) и герцогиней Кэтрин (Cathrine) приняли участие в благотворительной акции фонда Mix. Фонд помогает детям и подросткам, страдающими психическими заболеваниями.

Недавно 32-летний принц Гарри признался, что не всегда получал удовольствие от благотворительной деятельности. В документальном фильме, повествующем о его работе в Лесото, он признался, что долгое время бунтовал против обязанностей, которые прилагаются к титулу принца Уэльского.

Я такой счастливчик: на своем месте я могу сделать что-то значимое.

— Я боролся с системой, говорил «Я не хочу быть этим человеком — моя мать умерла, когда я был совсем маленьким, и я не хочу быть на ее месте», — сказал Гарри. — Но теперь я полон энтузиазма, меня зажигает то, что я такой счастливчик: на своем месте я могу сделать что-то значимое.

Гарри — один из основателей фонда Sentebale, помогающего африканским детям, жизни которых затронул СПИД. По его словам, он всегда хотел сделать что-то значимое в своей жизни. И теперь призывает к тому же других.

— Если вы похожи на меня, или если вы Вася Пупкин, да кем бы вы ни были, если вы не можете повлиять на политику или изменить что-то в глобальном плане, то просто делайте то, что можете сделать, — говорит принц. — В своем ближайшем окружении, в деревне, в своей церкви — когда идете по улице, помогаете старушке открыть дверь или перевести ее через дорогу. Делайте то хорошее, что можете. Почему бы нет? Нам хочется жить благодаря добрым историям, не правда ли? Весело быть добрым и скучно быть злым, но озорным быть вполне можно.