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Принц Чарльз: «По всему миру появляются группы популистов»

Чарльз, принц Уэльский, делает елочную игрушку, Челтнем, Англия, 22 декабря 2016.

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Принц Чарльз: «По всему миру появляются группы популистов»
Фото: GlobalLookPress

На днях принц Чарльз посетил хоспис Sue Ryder Leckhampton Court Hospice в городке Челтнем. Он помогает этому хоспису последние 30 лет. Принц пообщался с сотрудниками и помог им сшить рождественские украшения. 

Недавно наследник британского престола, которому сейчас 68 лет, принял участие в религиозной передаче на радио BBC Radio 4. Он порассуждал о том, как важно не повторять ошибок прошлого и не начинать ненавидеть мусульман. Эта проблема тревожит его в связи с наплывом беженцев в Европу. 

Люди из поколения моих родителей умирали в борьбе против нетерпимости

— Сейчас мы наблюдаем, как по всему миру появляются группы популистов, которые все более и более агрессивны по отношению к иноверцам. Все это похоже на тревожные отголоски мрачных 1930-х годов. Люди из поколения моих родителей сражались и умирали в борьбе против нетерпимости, чудовищного экстремизма и нечеловеческих попыток уничтожить еврейское население Европы. Не могу поверить, что почти 70 лет спустя мы все еще сталкиваемся с подобными предубеждениями. Во имя всех тех, кто пострадал и погиб во второй мировой войне мы не должны допустить повторения этого ужаса. 

Принц не упомянул имен каких-либо политических деятелей, но многие наверняка воспримут его слова как завуалированное высказывание об избрании Дональда Трампа (Donald Trump) президентом США и о подъеме правых в Европе.

 
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0 Не нравится 0 Нравится 30.12.2016 Теги: принц Чарльз

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