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Пьер Ришар: «Я не знал, что так популярен в России!»

Актер Пьер Ришар (Pierre Richard) на кинофестивале в Альп-д’Юэз, Франция, 19 января 2017.

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Пьер Ришар: «Я не знал, что так популярен в России!»
Фото: GlobalLookPress

Двадцатый по счету кинофестиваль комедийных фильмов прошел в Альп-д’Юэз. Мероприятие проводят на горнолыжном курорте, который расположен на высоте примерно 2000 метров над уровнем моря. Мероприятие посетил один из самых знаменитых комедийных актеров Франции, Пьер Ришар. 

Звезда фильма «Укол зонтиком» много раз был в Москве. В интервью для Vesti.ru он поделился своими впечатлениями от столицы России: 

Я был невероятно удивлен — таможенники со мной здоровались.

— Первый раз, когда я приехал в Москву, я был невероятно удивлен — таможенники со мной здоровались, — поделился Ришар, которому сейчас 82 года. — Все со мной здоровались  на языке, который я не понимал: А я и не догадывался, что настолько популярен в России! Мы приехали большой командой — с другими актерами и режиссерами. И вот мы решили сходить на могилу к Чехову, а кладбище было закрыто. Но смотрительница увидела меня и сказала: «Боже, это же Пьер Ришар! Открываем!»

 

 
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0 Не нравится 2 Нравится 23.01.2017 Теги: Пьер Ришар

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