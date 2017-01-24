Пэрис Джексон: «Эти требования просто смешны»

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Старшая дочь Майкла Джексона (Michael Jackson) Пэрис побывала на показе новой мужской коллекции Dior сезона осень-зима 2017-2018. 18-летняя модель заинтересовалась модой, снявшись в рекламе бренда Chanel недавно.

Недавно 18-летняя Пэрис отчитала своих поклонников в Инстаграме. Они обвиняли ее в том, что она не отвечает на их комментарии.

На меня нападают по поводу каждого поста.

— Это просто смешно. Не буду же я сидеть целый день на заднице, отвечая на все, что мне пишут — хорошее и плохое, — написала Джексон. — У меня есть чем заняться: встречи Анонимных Алкоголиков, семейные дела, личные дела... На меня нападают по поводу каждого поста просто потому что люди, которых я даже не знаю, не получают того, чего хотят. Я не знаю никого из вас. Я признательна за любовь и поддержку, но эти требования просто смешны. И требования, которые предъявлялись к моему отцу, тоже. Он никому ничем не был обязан, а его каждый день разрывали на кусочки. Я не дам вам сделать то же самое со мной.

Осталось непонятным, шутила Пэрис про проблемы с алкоголем или ей и впрямь понадобилась помощь, чтобы бросить пить.

Напомним, всего у Майкла Джексона было трое детей: мальчики Принс Майкл (Prince Michael), Принс Майкл II (Prince Michael II) и дочка Пэрис (Paris).