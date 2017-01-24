Пэрис Джексон: «Эти требования просто смешны»
Пэрис Джексон (Paris Jackson) на показе новой коллекции Dior, Париж, Франция, 21 января 2017.
Старшая дочь Майкла Джексона (Michael Jackson) Пэрис побывала на показе новой мужской коллекции Dior сезона осень-зима 2017-2018. 18-летняя модель заинтересовалась модой, снявшись в рекламе бренда Chanel недавно.
Недавно 18-летняя Пэрис отчитала своих поклонников в Инстаграме. Они обвиняли ее в том, что она не отвечает на их комментарии.
На меня нападают по поводу каждого поста.
— Это просто смешно. Не буду же я сидеть целый день на заднице, отвечая на все, что мне пишут — хорошее и плохое, — написала Джексон. — У меня есть чем заняться: встречи Анонимных Алкоголиков, семейные дела, личные дела... На меня нападают по поводу каждого поста просто потому что люди, которых я даже не знаю, не получают того, чего хотят. Я не знаю никого из вас. Я признательна за любовь и поддержку, но эти требования просто смешны. И требования, которые предъявлялись к моему отцу, тоже. Он никому ничем не был обязан, а его каждый день разрывали на кусочки. Я не дам вам сделать то же самое со мной.
Осталось непонятным, шутила Пэрис про проблемы с алкоголем или ей и впрямь понадобилась помощь, чтобы бросить пить.
Напомним, всего у Майкла Джексона было трое детей: мальчики Принс Майкл (Prince Michael), Принс Майкл II (Prince Michael II) и дочка Пэрис (Paris).