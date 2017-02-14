Пэрис Хилтон: «Мне нравится быть одной»

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На благотворительном приеме amfAR Пэрис Хилтон появилась в золотом платье Maria Lucia Hohan. Также на мероприятии были замечены Скарлетт Йоханссон (Scarlett Johansson), Наоми Кэмпбелл (Naomi Campbell), Адриана Лима (Adriana Lima), Хайди Клум (Heidi Klum) и многие другие.

Несколько месяцев назад Пэрис рассталась со швейцарским миллионером Томасом Гроссом (Thomas Gross). Эти отношения казались серьезными, ходили слухи о скорой свадьбе. Но неугомонная блондинка уже, похоже, завела новый роман: в январе ее видели с симпатичным мужчиной на пляже в Мексике.

35-летняя светская львица не стремится выйти замуж. По словам Пэрис, она наконец научилась чувствовать себя счастливой вне зависимости от того, есть в ее жизни любимый человек или нет.

Я чувствую себя такой независимой.

— Мне нравится быть одной, — сказала Хилтон в интервью журналу Harper’s Bazaar недавно. — Раньше я не могла быть одна. Мне всегда нужен был парень. А теперь я чувствую себя такой независимой, я так счастлива наедине с собой. Мне не нужен кто-то другой, кто своим присутствием удостоверял бы мое счастье перед окружающими.