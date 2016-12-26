Памела Андерсон: «Переживаешь из-за уходящей молодости»

Фото: GlobalLookPress

Финал конкурса «Топ-модель Бельгия 2017» состоялся в Париже на днях. Памела Андерсон была почетным членом жюри.

Год назад звезда сериала «Спасатели Малибу» развелась с кинопродюсером Риком Саломоном (Rick Salomon). Это был их второй брак: Памела уже выходила за Рика в 2007 году. Тогда брак также продержался только несколько месяцев. Недавно в интервью для журнала W Magazine Андерсон призналась, что в одиночестве чувствует себя лучше, чем в браке.

— Даже когда я смотрю на свои фото, сделанные во время замужества с Риком, я понимаю, что выглядела лет на двадцать старше, — говорит Памела, которой сейчас 49 лет.

По ее словам, женщина становится красивой, когда она спокойна и счастлива. В стрессовой ситуации с красотой можно попрощаться.

Дети уже выросли, и тут — развод, появляется боязнь остаться одной.

— Однажды приходит возраст, когда появляется ощущение потерянности, — рассуждала актриса. — Дети уже выросли, и тут — развод, появляется боязнь остаться одной. Начинаешь искать новую цель в жизни, дистанцируешься ото всех, пытаешься найти новый смысл, переживаешь из-за уходящей молодости. Иногда кажется, что помогут кремы, процедуры, спорт, диеты, но главное - это любовь к себе.