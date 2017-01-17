 
 

Самое
обсуждаемое

   
 
 
На главную
 
 
 
 

Самое
обсуждаемое

   

Ольга Куриленко: «Кормила бы ребенка всю жизнь»

Актриса Ольга Куриленко на благотворительном концерте, Лондон, Англия, 14 января 2017.

0 0
Ольга Куриленко: «Кормила бы ребенка всю жизнь»
Фото: Пресс-служба

На днях в Лондоне состоялся благотворительный концерт. Музыканты из пермского оркестра MusicAeterna исполняли музыку Прокофьева из балета «Ромео и Джульетта», актеры Рэйф Файнс (Ralph Fiennes) и Ванесса Редгрейв (Vanessa Redgrave) читали сонеты Шекспира. Ольга Куриленко появилась на мероприятии в платье Ulyana Sergeenko Couture.

В октябре 2015 года Ольга впервые стала мамой: у нее и ее фактического мужа Макса Беница (Max Benitz) появился сын, которого назвали Александром. Недавно в интервью для журнала Tatler Куриленко призналась, что ей было тяжело отлучать сына от груди после 6 месяцев грудного вскармливания. 

«Здесь вообще столько не кормят».

— Кормление грудью, извините, каждые два часа, выйти из дому вообще невозможно, — жаловалась 37-летняя актриса. — Сидела привязанная. Потом пришла работа, пора было прекращать кормить. И мне было так плохо, я чувствовала такую вину! У меня это заняло две недели. Я каждый день думала: «Сегодня я это сделаю. Нет, сегодня не могу, давайте завтра!» Назавтра опять то же самое. Я даже доктору звонила: что же мне предпринять, как быть? А она удивлялась — шести месяцев, по ее мнению, достаточно: «Здесь вообще столько не кормят. Вы понимаете, что уже совершили ¬подвиг?» A какой это подвиг? Я бы его кормила всю жизнь, мне так ¬нравилось это делать.

 
Загрузка...
0 Не нравится 0 Нравится 17.01.2017 Теги: Ольга Куриленко

назад

  Планетарий Планетарий

Предыдущие фото

Обсуждение 0  

Оставить комментарий

    Kleo.ru, Проект NOX
    Дизайн — Липка и друзья 2013

    Все права на материалы, размещенные в женском интернет-журнале «Клео.ру», защищены законодательством об авторском праве и смежных правах. Материалы женского портала не могут быть воспроизведены или каким-либо образом использованы без письменного разрешения правообладателя и проставления активной ссылки на главную страницу женского журнала «Клео.ру». За содержание рекламных материалов на женском сайте редакция ответственности не несет. Мнение авторов может не совпадать с точкой зрения редакции.Пользователь сайта kleo.ru гарантирует, что размещение представленных им материалов не нарушает права третьих лиц (включая, но не ограничиваясь авторскими правами), не наносит ущерба их чести и достоинству. Пользователь сайта kleo.ru, отправляя материалы, тем самым заинтересован в их публикации на сайте и выражает свое согласие на их дальнейшее использование владельцами сайта kleo.ru. Добро пожаловать в наш женский клуб «Клео.ру»!

    конкурсы:

     

    Подписаться на рассылку


    Мы в социальных сетях:

    rax.ru: показано число хитов за 24 часа, посетителей за 24 часа и за сегодня
     

    Что не так с этим отзывом?

    Оффтопик

    Нецензурная брань или оскорбления

    Спам или реклама

    Ссылка на другой ресурс

    Дубликат

    Другое (укажите ниже)

      OK
    Информация о комментарии отправлена модератору