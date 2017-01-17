Ольга Куриленко: «Кормила бы ребенка всю жизнь»

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На днях в Лондоне состоялся благотворительный концерт. Музыканты из пермского оркестра MusicAeterna исполняли музыку Прокофьева из балета «Ромео и Джульетта», актеры Рэйф Файнс (Ralph Fiennes) и Ванесса Редгрейв (Vanessa Redgrave) читали сонеты Шекспира. Ольга Куриленко появилась на мероприятии в платье Ulyana Sergeenko Couture.

В октябре 2015 года Ольга впервые стала мамой: у нее и ее фактического мужа Макса Беница (Max Benitz) появился сын, которого назвали Александром. Недавно в интервью для журнала Tatler Куриленко призналась, что ей было тяжело отлучать сына от груди после 6 месяцев грудного вскармливания.

«Здесь вообще столько не кормят».

— Кормление грудью, извините, каждые два часа, выйти из дому вообще невозможно, — жаловалась 37-летняя актриса. — Сидела привязанная. Потом пришла работа, пора было прекращать кормить. И мне было так плохо, я чувствовала такую вину! У меня это заняло две недели. Я каждый день думала: «Сегодня я это сделаю. Нет, сегодня не могу, давайте завтра!» Назавтра опять то же самое. Я даже доктору звонила: что же мне предпринять, как быть? А она удивлялась — шести месяцев, по ее мнению, достаточно: «Здесь вообще столько не кормят. Вы понимаете, что уже совершили ¬подвиг?» A какой это подвиг? Я бы его кормила всю жизнь, мне так ¬нравилось это делать.