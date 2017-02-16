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Ольга Кабо: «Мы любим утром рассматривать букеты»

Актриса Ольга Кабо на вечере памяти актера Владимира Зельдина, Москва, 10 февраля 2017.

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Ольга Кабо: «Мы любим утром рассматривать букеты»
Фото: GlobalLookPress

Вечер-посвящение Владимиру Зельдину прошел в Центральном академическом театре Российской армии. Перед зрителями выступили коллеги Владимира Зельдина, среди которых была и Ольга Кабо. 

Младшему ребенку звезды, сыну Вите, сейчас 4 года. Мальчик уже научился делать маме комплименты. 

— Помню, как впервые Витя увидел меня дома в вечернем платье и при параде: в украшениях, с прической и макияжем, — рассказывала 49-летняя Кабо в интервью журналу Hello! — Обычно дома я ношу спортивный костюм, и он привык ко мне такой — домашней, с хвостиком. И вдруг сын увидел не маму, а артистку Ольгу Кабо. (Улыбается.) Виктор оглядел меня с ног до головы абсолютно мужским взглядом и сказал: «Мама, ты касивая!» «Р» он пока не выговаривает.

Юный джентльмен уже подарил Ольге свой первый букет:

День начинается с того, что мы любуемся цветами.

— У нас с Витюшей есть традиция: мы любим утром рассматривать букеты, которые я принесла предыдущим вечером после спектакля. День начинается с того, что мы любуемся цветами, изучаем их, учимся различать цвета и ароматы. И вот как-то раз за этим занятием он сказал: «Я так хочу сам подарить тебе цветочки в театре». И вскоре мой Витя с няней Машей пришли ко мне в Театр имени Моссовета на спектакль «Серебряный век». Предварительно в цветочном магазине сын трогательно выбрал букет для меня. 

 
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0 Не нравится 0 Нравится 16.02.2017 Теги: ольга кабо

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