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Николь Кидман: «В 12 лет прочла "Войну и мир"»

Актриса Николь Кидман (Nicole Kidman) на премьере фильма «Лев», Сидней, Австралия, 19 декабря 2016.

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Николь Кидман: «В 12 лет прочла "Войну и мир"»
Фото: GlobalLookPress

В фильме «Лев» режиссера Гарта Дэвиса (Garth Davis) Николь Кидман сыграла приемную мать главного героя. Когда-то мальчик потерялся в Индии, и его усыновила семья из Австралии. Главный герой вырастает и решает найти свою настоящую семью. 

В одном из последних интервью Николь призналась, что в подростковом возрасте не тусовалась, а сидела дома и читала книги. Все благодаря маминым заботам:

Я прочла все романы Толстого и Достоевского.

— У меня очень светлая кожа, поэтому мама держала меня подальше от солнца и вечно подсовывала разные книги, чтобы я сидела дома, — сказала 49-летняя актриса. — Так что я прочла все романы Толстого и Достоевского. Проглотила всю классику: русскую, французскую, английскую. Тогда театром и заболела.

По словам Кидман, она приобщилась к русской классике в очень раннем возрасте:

— В 12 лет, помню, я прочла «Войну и мир» — и растворилась в другой жизни, в параллельной реальности.

 
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0 Не нравится 2 Нравится 22.12.2016 Теги: Николь Кидман

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