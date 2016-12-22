Николь Кидман: «В 12 лет прочла "Войну и мир"»

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В фильме «Лев» режиссера Гарта Дэвиса (Garth Davis) Николь Кидман сыграла приемную мать главного героя. Когда-то мальчик потерялся в Индии, и его усыновила семья из Австралии. Главный герой вырастает и решает найти свою настоящую семью.

В одном из последних интервью Николь призналась, что в подростковом возрасте не тусовалась, а сидела дома и читала книги. Все благодаря маминым заботам:

Я прочла все романы Толстого и Достоевского.

— У меня очень светлая кожа, поэтому мама держала меня подальше от солнца и вечно подсовывала разные книги, чтобы я сидела дома, — сказала 49-летняя актриса. — Так что я прочла все романы Толстого и Достоевского. Проглотила всю классику: русскую, французскую, английскую. Тогда театром и заболела.

По словам Кидман, она приобщилась к русской классике в очень раннем возрасте:

— В 12 лет, помню, я прочла «Войну и мир» — и растворилась в другой жизни, в параллельной реальности.