Николь Кидман: «Трудно со мной ужиться, да?»

Фото: GlobalLookPress

Николь Кидман и Риз Уизерспун (Reese Witherspoon) позировали фотографам вместе на вечеринке телеканала HBO, посвященной премии «Золотой глобус».

Недавно Николь рассказала журналистам о своей семейной жизни с музыкантом Китом Урбаном (Keith Urban). На вопрос о том, что ей не нравится в людях, Николь ответила, что ее раздражает, когда люди обещают что-то сделать, а потом не делают этого.

Не люблю, когда муж не отвечает на мой звонок.

— А еще я знаю, что я очень требовательная, но я не люблю, когда муж не отвечает на мои звонки, — добавила 49-летняя актриса. — Мне приходится звонить ему и звонить, я начинаю беспокоиться. Трудно со мной ужиться, да?

Также Кидман похвасталась, что как-то в день рождения Урбан организовал для нее романтический сюрприз:

— Когда мне исполнилось 40, мой муж, Кит, отвез меня на вершину холма в Австралии и предложил присесть там. И мы вдвоем смотрели на шикарный салют. Это было только для нас двоих! Это было сексуально.