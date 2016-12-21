Наталья Гулькина: «На грудь можно было ставить стаканы!»

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Новогодняя вечеринка под названием «Вручение III ежегодной всесоюзной Премии СССР» прошла на днях в отеле «Корстон-Москва». На мероприятии побывала в числе прочих экс-солистка группы «Мираж» Наталья Гулькина.

Недавно звезда девяностых рассказала, что когда в 2011 году группа «Мираж» со скандалом распалась, она так переживала, что набрала много лишнего веса.

— Отдав все силы популяризации коллектива, которому посвящена большая часть моей жизни, я узнала, что такое предательство и обида, — сказала Гулькина, которой сейчас 52 года, в интервью газете «Труд». — А какой самый простой способ снять стресс? Заесть обиду чем-нибудь вкусным. Салаты с майонезом, жареное мясо, картошка, тортики, пирожки... Я все это уплетала, не думая о последствиях, — вроде худая, чего мне бояться? Как вдруг концертные платья перестали на мне застегиваться.

По словам певицы, она никак не могла остановиться и перестать объедаться:

Вес быстро снова набирается.

— Страшно вымолвить: 84 килограмма. На грудь можно было ставить стаканы! Я не знала, что делать. Кардинальные диеты не помогали: как и в случае с водой, потерянный вес быстро снова набирается, как только ты возвращаешься к обычному режиму. К тому же у меня некоторые гормональные проблемы с щитовидной железой.

В конце концов Наталья попала в группу худеющих, которую организовал один диетолог. Там ее научили правильно питаться и сдерживать себя.