 
 

Самое
обсуждаемое

   
 
 
На главную
 
 
 
 

Самое
обсуждаемое

   

Наталья Гулькина: «На грудь можно было ставить стаканы!»

Певица Наталья Гулькина на вручении премии, Москва, 19 декабря 2016.

0 0
Наталья Гулькина: «На грудь можно было ставить стаканы!»
Фото: GlobalLookPress

Новогодняя вечеринка под названием «Вручение III ежегодной всесоюзной Премии СССР» прошла на днях в отеле «Корстон-Москва». На мероприятии побывала в числе прочих экс-солистка группы «Мираж» Наталья Гулькина.

Недавно звезда девяностых рассказала, что когда в 2011 году группа «Мираж» со скандалом распалась, она так переживала, что набрала много лишнего веса. 

— Отдав все силы популяризации коллектива, которому посвящена большая часть моей жизни, я узнала, что такое предательство и обида, — сказала Гулькина, которой сейчас 52 года, в интервью газете «Труд». — А какой самый простой способ снять стресс? Заесть обиду чем-нибудь вкусным. Салаты с майонезом, жареное мясо, картошка, тортики, пирожки... Я все это уплетала, не думая о последствиях, — вроде худая, чего мне бояться? Как вдруг концертные платья перестали на мне застегиваться. 

По словам певицы, она никак не могла остановиться и перестать объедаться:

Вес быстро снова набирается.

— Страшно вымолвить: 84 килограмма. На грудь можно было ставить стаканы! Я не знала, что делать. Кардинальные диеты не помогали: как и в случае с водой, потерянный вес быстро снова набирается, как только ты возвращаешься к обычному режиму. К тому же у меня некоторые гормональные проблемы с щитовидной железой.

В конце концов Наталья попала в группу худеющих, которую организовал один диетолог. Там ее научили правильно питаться и сдерживать себя. 

 

 
Загрузка...
0 Не нравится 0 Нравится 21.12.2016 Теги: Наталья Гулькина

вперёд

назад

  Планетарий Планетарий

Предыдущие фото

Обсуждение 0  

Оставить комментарий

    Kleo.ru, Проект NOX
    Дизайн — Липка и друзья 2013

    Все права на материалы, размещенные в женском интернет-журнале «Клео.ру», защищены законодательством об авторском праве и смежных правах. Материалы женского портала не могут быть воспроизведены или каким-либо образом использованы без письменного разрешения правообладателя и проставления активной ссылки на главную страницу женского журнала «Клео.ру». За содержание рекламных материалов на женском сайте редакция ответственности не несет. Мнение авторов может не совпадать с точкой зрения редакции.Пользователь сайта kleo.ru гарантирует, что размещение представленных им материалов не нарушает права третьих лиц (включая, но не ограничиваясь авторскими правами), не наносит ущерба их чести и достоинству. Пользователь сайта kleo.ru, отправляя материалы, тем самым заинтересован в их публикации на сайте и выражает свое согласие на их дальнейшее использование владельцами сайта kleo.ru. Добро пожаловать в наш женский клуб «Клео.ру»!

    конкурсы:

     

    Подписаться на рассылку


    Мы в социальных сетях:

    rax.ru: показано число хитов за 24 часа, посетителей за 24 часа и за сегодня
     

    Что не так с этим отзывом?

    Оффтопик

    Нецензурная брань или оскорбления

    Спам или реклама

    Ссылка на другой ресурс

    Дубликат

    Другое (укажите ниже)

      OK
    Информация о комментарии отправлена модератору