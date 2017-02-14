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Наоми Кэмпбелл: «Они кричали "Мы собираемся убить тебя!"»

Модель Наоми Кэмпбелл (Naomi Campbell) на гала-вечере amfAR, Нью-Йорк, США, 8 февраля 2017.

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Наоми Кэмпбелл: «Они кричали "Мы собираемся убить тебя!"»
Фото: GlobalLookPress

На благотворительном приеме amfAR, который прошел в банкетном зале Cipriani Wall Street, Наоми общалась со своей давней подругой Донателлой Версаче (Donatella Versace). 

Недавно в эфире телепередачи The Wendy Williams Show Кэмпбелл призналась, что 4 года назад ее ограбили в Париже и чуть не убили. Звезда вспомнила об этом, говоря о Ким Кардашьян (Kim Kardashian), у которой после аналогичного случая был нервный срыв.

Мне до сих пор страшно об этом вспоминать.

— Преступники преследовали меня из аэропорта, — рассказала Наоми, которой сейчас 46 лет. — Неожиданно моей машине преградили путь, воры открыли дверь и закричали: «Наоми Кэмпбелл, мы собираемся убить тебя!» Я никогда не рассказывала об этом случае, мне до сих пор страшно об этом вспоминать. Я прилетела из Швейцарии в Париж на частном самолете, чтобы встретиться с человеком, которого я называю отцом, — модельером Аззедином Алайей. Полет занял всего один час. Я не вызывала охранников. Когда я подошла к машине, то очень удивилась: это был не тот водитель, который обычно встречает меня в Париже. Окна автомобиля были наглухо закрыты. Это показалось мне странным. Когда преступники ворвались в мой автомобиль, я уже была недалеко от дома отца, который ждал меня на ужин. Они пытались схватить мою сумку, угрожая оружием. Я начала кричать, на шум выбежали охранники Аззедина Алайи и спасли меня.

Напомним, что несколько месяцев назад Ким Кардашьян ограбили в ее гостиничном номере в Париже. У звезды украли драгоценности стоимостью 11 миллионов долларов. 

 

 
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0 Не нравится 0 Нравится 14.02.2017 Теги: Наоми Кэмпбелл

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