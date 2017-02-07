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Надежда Бабкина: «Для женщины главное — обувь и прическа»

Певица Надежда Бабкина на юбилее Льва Лещенко, Москва, 1 февраля 2017.

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Надежда Бабкина: «Для женщины главное — обувь и прическа»
Фото: GlobalLookPress

Надежда Бабкина выступила на концерте в честь 75-летия Льва Лещенко. Со сцены певица назвала Льва Валерьянович «перчиком, который по-прежнему покоряет сердца женщин».

66-летняя Бабкина уже больше года ведет передачу «Модный приговор». По словам певицы, ей нравится эта работа. 

Не надо соревноваться в красоте.

— Я защитница, и мне в этой роли очень комфортно! — сказала артистка в интервью журналу «Собеседник». — Запомните: каждая женщина хороша собой. Она рождается красивой и ни на кого не похожей. Не надо соревноваться в красоте. Я так никогда не делала. Потому что знаю: на каждый овощ найдется свой фрукт. Для женщины главное — обувь и прическа. Какое ты платье ни надень, если хорошая обувь и уложены волосы, уже будешь красавицей. 

 

 
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0 Не нравится 0 Нравится 07.02.2017 Теги: Надежда Бабкина

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