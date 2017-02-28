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Моника Левински: «Мой позор был следствием моей ошибки»

Моника Левински на вечеринке Vanity Fair Oscar Party, Беверли-Хиллс, США, 26 февраля 2017.

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Моника Левински: «Мой позор был следствием моей ошибки»
Фото: GlobalLookPress

Бывшая любовница Билла Клинтона (Bill Clinton) Моника Левински (Monica Lewinsky) посетила вечеринку журнала Vanity Fair, посвященную церемонии вручения «Оскаров». 

После скандала в 1998 году, когда мир узнал о романе Левински с Биллом Клинтоном, ей пришлось на 10 лет спрятаться от всего мира. Стоило девушке появиться на публике, как на нее сыпались оскорбления и насмешки. Недавно Моника, которой сейчас 43 года, поняла, что благодаря своему опыту она может помогать людям, пережившим травлю. 

— В сентябре 2010 года я разговаривала по телефону с мамой; мы обсуждали трагическую смерть Тайлера Клементи. — Рассказывала Левински в интервью журналу Tatler. — Тайлер был студентом-первокурсником Ратгерского университета, которого тайком сняли на веб-камеру: он целовался с мужчиной. Через несколько дней после того, как видео было выложено в соцсеть, Тайлер покончил с собой, бросившись с моста Джорджа Вашингтона.

Узнав об этом самоубийстве, ее мать разрыдалась. А Моника вспомнила о том, что и сама была близка к самоубийству когда-то.  

Я поняла, что хотела бы поговорить с Тайлером.

Я не дерзну сравнивать свою историю с историей Тайлера Клементи, продолжила женщина. Мой позор был следствием связи с известным политиком, то есть следствием моей собственной ошибки. Но тогда, ощутив всю глубину маминого горя, я поняла, что хотела бы поговорить с Тайлером. Я рассказала бы ему о том, как любовь, моя сексуальная жизнь, самые интимные моменты и самые трепетные тайны были выставлены напоказ. Шепнула бы, что отлично представляю, каково это — когда тебя буквально раздевают на глазах у целого мира. И что можно — и нужно! — переступить и просто жить дальше.

 
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0 Не нравится 2 Нравится 28.02.2017 Теги: Моника Левински

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