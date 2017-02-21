Милла Йовович: «Русский — наш тайный язык»

Фото: GlobalLookPress

Недавно Милла Йовович и ее супруг, режиссер Пол Андерсон (Paul Anderson) побывали в Москве и презентовали совместное творение: фильм «Обитель зла: Последняя глава». Перед пресс-конференцией супруги приняли участие в фотосессии на заснеженной крыше отеля Ritz-Carlton.

Милла растит двух дочек: Эвер Габо (Ever Gabo) сейчас 9 лет, Дэшиел Эдан (Dashiel Edan) скоро исполнится два года. В интервью газете Metro звезда рассказала, что старается учить детей русскому языку. Напомним, что мать Миллы — русская актриса Галина Логинова.

— Моя мама говорит по-русски с детьми, у нас русскоговорящая няня, — сказала актриса, которой сейчас 41 год. — Я хочу, чтобы мои дети знали, откуда я. Для меня русский язык — спасение: когда я хочу сделать какое-то замечание дочке на людях, говорю по-русски. Это наш тайный язык.

При этом у Йовович нет привычки ругаться по-русски:

Я понимаю мат, но не ругаюсь.

— Мой русский язык на детсадовском уровне, а в детском саду таких слов не знают. Я понимаю мат, но не ругаюсь. Самое страшное ругательство, которое я использую, — это слово «блин»!