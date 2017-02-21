 
 

Самое
обсуждаемое

   
 
 
На главную
 
 
 
 

Самое
обсуждаемое

   

Милла Йовович: «Русский — наш тайный язык»

Актриса Милла Йовович на фотосессии, посвященной премьере нового фильма, Москва, 14 февраля 2017.

1 0
Милла Йовович: «Русский — наш тайный язык»
Фото: GlobalLookPress

Недавно Милла Йовович и ее супруг, режиссер Пол Андерсон (Paul Anderson) побывали в Москве и презентовали совместное творение: фильм «Обитель зла: Последняя глава». Перед пресс-конференцией супруги приняли участие в фотосессии на заснеженной крыше отеля Ritz-Carlton.

Милла растит двух дочек: Эвер Габо (Ever Gabo) сейчас 9 лет, Дэшиел Эдан (Dashiel Edan) скоро исполнится два года. В интервью газете Metro звезда рассказала, что старается учить детей русскому языку. Напомним, что мать Миллы — русская актриса Галина Логинова. 

— Моя мама говорит по-русски с детьми, у нас русскоговорящая няня, — сказала актриса, которой сейчас 41 год. — Я хочу, чтобы мои дети знали, откуда я. Для меня русский язык — спасение: когда я хочу сделать какое-то замечание дочке на людях, говорю по-русски. Это наш тайный язык.

При этом у Йовович нет привычки ругаться по-русски: 

Я понимаю мат, но не ругаюсь.

— Мой русский язык на детсадовском уровне, а в детском саду таких слов не знают. Я понимаю мат, но не ругаюсь. Самое страшное ругательство, которое я использую, — это слово «блин»! 

 

 
Загрузка...
0 Не нравится 1 Нравится 21.02.2017 Теги: Милла Йовович

вперёд

назад

  Планетарий Планетарий

Предыдущие фото

Обсуждение 0  

Оставить комментарий

    Kleo.ru, Проект NOX
    Дизайн — Липка и друзья 2013

    Все права на материалы, размещенные в женском интернет-журнале «Клео.ру», защищены законодательством об авторском праве и смежных правах. Материалы женского портала не могут быть воспроизведены или каким-либо образом использованы без письменного разрешения правообладателя и проставления активной ссылки на главную страницу женского журнала «Клео.ру». За содержание рекламных материалов на женском сайте редакция ответственности не несет. Мнение авторов может не совпадать с точкой зрения редакции.Пользователь сайта kleo.ru гарантирует, что размещение представленных им материалов не нарушает права третьих лиц (включая, но не ограничиваясь авторскими правами), не наносит ущерба их чести и достоинству. Пользователь сайта kleo.ru, отправляя материалы, тем самым заинтересован в их публикации на сайте и выражает свое согласие на их дальнейшее использование владельцами сайта kleo.ru. Добро пожаловать в наш женский клуб «Клео.ру»!

    конкурсы:

     

    Подписаться на рассылку


    Мы в социальных сетях:

    rax.ru: показано число хитов за 24 часа, посетителей за 24 часа и за сегодня
     

    Что не так с этим отзывом?

    Оффтопик

    Нецензурная брань или оскорбления

    Спам или реклама

    Ссылка на другой ресурс

    Дубликат

    Другое (укажите ниже)

      OK
    Информация о комментарии отправлена модератору