Милла Йовович: «2017 год я хочу посвятить себе»

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На днях Милла Йовович и ее муж Пол Андерсон (Paul Anderson) представили свой новый фильм «Обитель зла: Последняя глава» в Токио. Старшая дочь пары Эвер Габо (Ever Gabo) также присутствовала на премьере.

Киносериал «Обитель зла» заканчивается: режиссер Пол Андерсон выпустил последний фильм. Йовович, которая играла главную героиню во всех пяти сериях, призналась в интервью журналу Elle, что в 2017 году хочет отдохнуть.

Хочу научиться хорошо шить.

— Проблема всех новогодних обещаний в том, что впоследствии обязательно возникают какие-то причины, по которым ты не можешь их выполнить, — рассуждала актриса, которой сейчас 41 год. — И это приводит к неоправданному чувству вины. Поэтому я просто стараюсь следовать тем принципам, которые всегда действуют в моей жизни. Мой главный приоритет — уделять время семье. Если дочки здоровы, счастливы и хорошо спят по ночам, значит, и в моем мире все хорошо. Когда я вижу, что они всем довольны, я получаю необходимый стимул и ставлю перед собой новые цели в жизни. Но 2017 год я хочу посвятить себе. Например, научиться хорошо шить. Последнее время я постоянно была так занята, что все никак не могла закончить пару джинсов и блейзер. Мечтаю наконец с ними разобраться — это первый пункт моей новогодней программы.