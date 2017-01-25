Майли Сайрус: «Дело в личном стиле»

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Майли Сайрус пришла на «Женский марш» с плакатами в поддержку организаций, с которыми она солидарна: «Ответственное планирование семьи» и Happy Hippie. Также на марше побывали Натали Портман (Natalie Portman), Скарлетт Йоханссон (Scarlett Johansson), Шарлиз Терон (Charlize Theron), Кэти Перри (Katy Perry) и многие другие.

У Майли много поклонников. Но многих людей раздражают ее странные наряды и бесконечные провокации. Недавно в одном из интервью певица объяснила, почему она так странно одевается.

Не нужно носить макияж, не нужны длинные блондинистые волосы, большая грудь.

— Я просто не ношу и половины того, что носят девчонки, — сказала 24-летняя певица. — Я пытаюсь объяснить им, что вам не нужно носить макияж, не нужны длинные блондинистые волосы, большая грудь. Не в этом дело. Дело в личном стиле. Мне нравится, что меня ассоциируют с сексуальностью и со всякими штучками в стиле панк-рок, где все все равно. Как Мадонна или Блонди, или Джоан Джетт. Они всегда делали то, чего не делали их сверстники!