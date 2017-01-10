Мерил Стрип: «Насилие порождает насилие»

Фото: GlobalLookPress

В ходе церемонии вручения «Золотых глобусов» Мерил Стрип получила премию Сесиля Б. Де Милля (Cecil B. DeMille Award) за вклад в кинематограф. Ее речь в поддержку прав человека стала кульминацией премии.

Актриса, которой сейчас 67 лет, вспомнила историю, произошедшую в ноябре 2015 года. Тогда Дональд Трамп (Donald Trump) передразнивал в прямом эфире журналиста New York Times Сержа Ковалески (Serge Kovaleski), инвалида, больного артрогрипозом (это системное заболевание, из-за которого конечности человека деформируются, мышцы атрофируются). Трамп размахивал руками, как будто не может их контролировать, аудитория смеялась.

Мое сердце было разбито.

— Одно из недавних выступлений ошеломило меня, — сказала Мерил. — Оно задело меня до глубины души. Нет, не потому что оно было хорошим — в нем не было ничего хорошего. Но оно было выразительным и эффективным. Оно заставило аудиторию, на которую оно было направлено, смеяться и скалить зубы. Это был момент, когда человек, который намеревался занять самую уважаемую должность в нашей стране, спародировал репортера с инвалидностью, у которого не было возможности дать отпор. Мое сердце было разбито. Я до сих пор не могу это забыть, потому что это был не фильм. Это была реальная жизнь. И это инстинктивное желание унижать кого-то просачивается в жизнь каждого, когда оно насаждается кем-то могущественным, кем-то, кто представляет общественную платформу. Другие начинают думать, что им тоже можно это делать. Неуважение порождает неуважение. Насилие порождает насилие. Когда могущественный человек использует свое положение для унижения других, страдаем мы все.