Мел Гибсон: «Вот это воодушевляющий поступок»

Фото: GlobalLookPress

В Лос-Анджелесе сейчас проходит Итальянский фестиваль фильмов, моды и искусства. Это событие призвано укрепить связи между Италией и Голливудом. Мел Гибсон получил почетную награду фестиваля.

С тех пор, как в ноябре вышел фильм Гибсона «По соображениям совести», режиссер только и делает, что получает призы за эту работу. Картина и впрямь хороша со всех сторон: и сделана добротно, и сюжет вдохновляющий. Лента повествует о герое войны Дезмонде Доссе, который отказался брать в руки оружие, потому что хотел помогать людям, а не убивать их. Фильм основан на реальных событиях.

Он спас 75 человек в жестоком сражении без единого выстрела.

— Что меня покорило Дезмонде, так то то, что он готов был отдать свою жизнь за других, — сказал Мел, которому сейчас 61 год, в интервью изданию The Red Bulletin. — Он спас 75 человек в жестоком сражении без единого выстрела. Вот это воодушевляющий поступок.

Также Гибсон порассуждал о том, какие душевные качества нужны человеку, чтобы он мог поступать, как его герой:

— Полное игнорирование собственного «я», смирение и любовь. Он был скромным. Он не хотел, чтобы о нем рассказывали. Он отклонял любые предложения. В 40-х пытались получить у него разрешение, и он ответил «нет». Потом к нему подослали Оди Мерфи от лица студии. Хэл Уоллис пытался выкрутить ему руки. Но Десмонд был неумолим: «Извините. Я просто буду молиться и выращивать овощи». В итоге он передал права на свою жизнь своей церкви. И уже они решили, что его история может послужить вдохновением для других, так мы и сняли фильм.