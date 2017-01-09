Мел Гибсон: «Она очень взрослая и мудрая»

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Мел Гибсон получил награду Австралийской академии кинематографа и телевидения как лучший режиссер года за работу над фильмом «По соображениям совести». Церемония награждения состоялась в развлекательном центре Avalon Hollywood в Голливуде на днях.

Сейчас Гибсон, которому 61 год, готовится стать отцом в девятый раз. Его подруга, 26-летняя Розалинд Росс (Rosalind Ross), беременна. Недавно режиссер впервые прокомментировал эти отношения.

Нам хорошо вместе.

— Что касается возраста и отношений в целом, это всего лишь цифры, — сказал артист в интервью изданию The Mirror. — Она очень взрослая и мудрая, мы в восторге друг от друга. Возможно, у кого-то в таких отношениях были большие проблемы, кого-то просто раздражает такая разница в возрасте, но нам все равно. Нам хорошо вместе. Розалинд — особенная девушка.

Мел и Розалинд познакомились в начале 2015 года. Начинающая сценаристка пришла устраиваться на работу в продюсерский центр Гибсона Icon Productions. Актер был очарован с первого взгляда.