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Мел Гибсон: «Она очень взрослая и мудрая»

Режиссер Мел Гибсон (Mel Gibson) на церемонии вручения наград, Голливуд, США, 6 января 2017.

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Мел Гибсон: «Она очень взрослая и мудрая»
Фото: GlobalLookPress

Мел Гибсон получил награду Австралийской академии кинематографа и телевидения как лучший режиссер года за работу над фильмом «По соображениям совести». Церемония награждения состоялась в развлекательном центре Avalon Hollywood в Голливуде на днях. 

Сейчас Гибсон, которому 61 год, готовится стать отцом в девятый раз. Его подруга, 26-летняя Розалинд Росс (Rosalind Ross), беременна. Недавно режиссер впервые прокомментировал эти отношения.

Нам хорошо вместе.

— Что касается возраста и отношений в целом, это всего лишь цифры, — сказал артист в интервью изданию The Mirror. — Она очень взрослая и мудрая, мы в восторге друг от друга. Возможно, у кого-то в таких отношениях были большие проблемы, кого-то просто раздражает такая разница в возрасте, но нам все равно. Нам хорошо вместе. Розалинд — особенная девушка.

Мел и Розалинд познакомились в начале 2015 года. Начинающая сценаристка пришла устраиваться на работу в продюсерский центр Гибсона Icon Productions. Актер был очарован с первого взгляда. 

 

 
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0 Не нравится 0 Нравится 09.01.2017 Теги: Мел Гибсон

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