Мэтт Смит: «Я недостаточно красив»

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Клэр Фой (Claire Foy) играет королеву Елизавету в новом сериале «Корона». Мэтт Смит (Matt Smith) исполняет роль ее мужа, принца Филипа. Шоу получило целых 3 награды в ходе церемонии вручения премий американской Гильдии киноактеров (Screen Actors Guild Awards).

Звезда сериала «Доктор Кто» — один из кандидатов на роль Джеймса Бонда. По крайней мере, британские букмекеры принимают на него ставки. Сам актер считает, что он не подходит на роль агента 007.

Меня всегда узнают только из-за «Доктора Кто».

— О боже, я не думаю, что я достаточно красив для этой роли, — сказал 34-летний Мэтт в одном из последних интервью. — Я больше похож на злодея из фильма о Бонде.

Смит считает, что стал «актером одной роли» из-за участия в популярном телесериале. По его мнению, это неплохая судьба:

— Меня всегда узнают только из-за «Доктора Кто», не из-за какой-либо другой роли — я всегда знал, что так будет, и смирился с этим с самого начала. Быть может, лет через двадцать это изменится – если мне повезет. Но вообще-то мне повезло с тем, что меня вообще ассоциируют с таким культовым сериалом.