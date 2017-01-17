Марго Робби: «Поняла, что стала знаменитой»

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На днях журнал Marie Claire во второй раз вручил премию Image Maker Awards. Марго Робби вышла в свет впервые после свадьбы: в конце декабря звезда тайно вышла замуж за помощника режиссера Тома Акерли (Tom Ackerley).

Марго Робби проснулась знаменитой после выхода фильма «Волк с Уолл-стрит». В этой картине она сыграла жену главного героя, которого играл Леонардо ДиКаприо (Leonardo DiCaprio).

Все думали, что я просто фанатка комиксов.

— Я поняла, что знаменита, когда в перерыве между съемками «Отряда самоубийц» решила, как обычно, выйти за мороженым, — рассказала 26-летняя актриса в интервью журналу GQ. — На меня накинулось несколько десятков человек с фотоаппаратами и блокнотами. Ощущение было ужасное. Охранникам пришлось вытаскивать меня оттуда. Всю следующую неделю я ходила в магазин в гриме, с двумя хвостиками и в коротких шортах. Так все думали, что я просто фанатка комиксов, которая расхаживает по улицам в костюме и поджидает актеров. Меня почти никто не мог узнать. Но вы не поймите меня неправильно. Я ведь не жалуюсь!