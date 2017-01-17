Марго Робби: «Поняла, что стала знаменитой»
Актриса Марго Робби (Margot Robbie) на вечеринке журнала Marie Claire, Голливуд, США, 10 января 2017.
На днях журнал Marie Claire во второй раз вручил премию Image Maker Awards. Марго Робби вышла в свет впервые после свадьбы: в конце декабря звезда тайно вышла замуж за помощника режиссера Тома Акерли (Tom Ackerley).
Марго Робби проснулась знаменитой после выхода фильма «Волк с Уолл-стрит». В этой картине она сыграла жену главного героя, которого играл Леонардо ДиКаприо (Leonardo DiCaprio).
Все думали, что я просто фанатка комиксов.
— Я поняла, что знаменита, когда в перерыве между съемками «Отряда самоубийц» решила, как обычно, выйти за мороженым, — рассказала 26-летняя актриса в интервью журналу GQ. — На меня накинулось несколько десятков человек с фотоаппаратами и блокнотами. Ощущение было ужасное. Охранникам пришлось вытаскивать меня оттуда. Всю следующую неделю я ходила в магазин в гриме, с двумя хвостиками и в коротких шортах. Так все думали, что я просто фанатка комиксов, которая расхаживает по улицам в костюме и поджидает актеров. Меня почти никто не мог узнать. Но вы не поймите меня неправильно. Я ведь не жалуюсь!