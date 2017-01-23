Мэйси Уильямс: «Бояться интернета глупо»

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На днях в Лондоне отпраздновали создание нового журнала под названием Nest Magazine. Мэйси Уильямс была звездой вечера.

Звезда сериала «Игра престолов» активно использует социальные сети. Многим кажется, что общение в сети – болезнь поколения. 19-летня актриса считает, что соцсети — явление полезное.

Сеть — это одно из лучших изобретений человечества.

— Соцсети — очень важный атрибут моего поколения, мы все этим занимаемся, — сказала Мэйси в интервью для портала Kinopoisk.ru. — Многие ворчат, мол, какая необходимость документировать свою жизнь в интернете. Люди до сих пор немного напуганы всем этим, что в целом можно объяснить. Конечно, в интернете никаких секретов, даже если тебе кажется, что ты все тщательно скрываешь и постишь фоточки себя в купальнике только для закрытой группы друзей, чтобы они могли посмеяться. Люди предпочитают концентрироваться на отрицательных вещах, на отсутствии приватности, на незаконном использовании данных, на вирусах, порно и прочих ужасах. Но сеть — это одно из лучших изобретений человечества, наверное, за все время его существования. Наряду с паровой машиной и пенициллином. (Смеется.) Бояться интернета очень глупо, надо просто уметь им пользоваться во благо и наслаждаться всем, что он дает. Это пока отлично работает для меня. И для других актеров, которым присутствие в соцсетях очень важно. Главное, понимать, что это виртуальное пространство дано нам не только для сплетен и нытья, но и для действительно полезных дел.