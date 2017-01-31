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Мадс Миккельсен: «Готов играть злодеев вечно»

Мадс Миккельсен (Mads Mikkelsen) на премьере фильма «Доктор Стрэндж», Токио, Япония, 27 января 2017.

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Мадс Миккельсен: «Готов играть злодеев вечно»
Фото: GlobalLookPress

В блокбастере «Доктор Стрэндж» Миккельсен сыграл злого волшебника. На днях он представил этот фильм в Японии. 

Датчанин Миккельсен прославился на весь мир, сыграв кровожадного доктора Ганнибала Лектера в телесериале «Ганнибал». Ему часто достаются роли злодеев в американских фильмах. Недавно в интервью для британского издания Independent его спросили, почему в европейских картинах он играет положительного героя, а в голливудских — отрицательных. 

Обычно на роли злодеев берут британских актеров.

— Сложно сказать, — ответил актер, которому сейчас 51 год. — Обычно на роли злодеев берут британских актеров, но почему-то им понадобился злодей с еще более странным акцентом, скандинавским. Так что мы теперь злодеи. Почему так — сложно сказать, но я рад, потому что если альтернатива — отсутствие работы в Штатах, то я готов играть отрицательных персонажей вечно. Мне безумно повезло работать в замечательных проектах, таких как бондиана или «Ганнибал», где моих героев сложно назвать стандартными. Считаю себя счастливчиком. 

 
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0 Не нравится 2 Нравится 31.01.2017 Теги: Мадс Миккельсен

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