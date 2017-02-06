Лолита: «Я не бедная девочка»

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Юбилейный концерт Льва Лещенко состоялся в Государственном Кремлевском дворце. Лещенко и Милявская исполнили дуэтом песню «Нам не жить друг без друга».

Лолита — одна из самых богатых артисток России, по данным русского издания Forbes. Недавно в интервью для журнала Hello! певицу спросили, на что она тратит деньги.

Понятия не имею, как выглядит Birkin.

— Это так смешно: русский Forbes называет самыми богатыми в России людей, которых в Америке считают средним классом, — сказала Милявская, которой сейчас 53 года. — Конечно, я не бедная девочка, и я думаю, что заслужила быть одной из самых состоятельных в нашем шоу-бизнесе многолетним трудом. На что трачу? Часть денег я вкладываю в недвижимость, огромная статья расходов — инструменты, студии, зарплаты людей, которые на меня работают. При этом я, например, совершенно не нуждаюсь в крутой сумке. Понятия не имею, как выглядит Birkin. Я знаю, что она стоит огромных денег, но никогда не куплю ее — лучше запишу песню в крутой студии. Машины не меняю часто, есть такие, которые стоят по 12 лет, — еще подарки моих бывших мужей, с пробегом восемь тысяч километров. Зато стукнул мой директор машину — я ему одну из своих дала. Есть деньги, которые лежат на депозите, их я не трогаю вообще. Не дай бог что-нибудь со мной случится — Еве пригодятся (единственная дочь Милявской — прим. ред.), родственникам. Я стараюсь сделать так, чтобы мои близкие ни в чем не нуждались. А еще недавно, буквально на днях, мне пришла в голову идея создать экодеревню в Болгарии. В общем, думаю о том, как, оставаясь артисткой, зарабатывать деньги в эпоху кризиса, ведь мне кормить и кормить своих близких. (Смеется.)