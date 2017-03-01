 
 

Самое
обсуждаемое

   
 
 
На главную
 
 
 
 

Самое
обсуждаемое

   

Лили-Роуз Депп: «С Лагерфельдом познакомилась в 8 лет»

Модель Лили-Роуз Депп на премии «Сезар», Париж, Франция, 25 февраля 2017.

0 1
Лили-Роуз Депп: «С Лагерфельдом познакомилась в 8 лет»
Фото: GlobalLookPress

Дочь Джонни Деппа (Johnny Depp) и Ванессы Паради (Vanessa Paradis) была звездой вечера на церемонии вручения главной французской кинопремии «Сезар». Девушка пришла на мероприятие в сексапильном мини-платье от Chanel. 

17-летняя Лили-Роуз впервые продемонстрировала сексуальность так откровенно: декольте заканчивается на поясе и демонстрирует, что «девочка созрела»! Напомним, что она — «лицо» модного дома Chanel, как и ее мать. Выходить в свет в платьях этого бренда — ее обязанность. 

У меня тогда была ужасная челка — как прическа Дональда Трампа.

— Дом «Шанель» всегда был частью моей жизни, — рассказала юная модель журналу Vogue недавно. — Моя мама работала с ними с 18-летнего возраста и я ходила в магазин с ней с детства. Есть фотографии, на которых я в подгузниках и в туфлях «Шанель». А с Карлом (Лагерфельдом – прим. ред.) я познакомилась, когда мне было восемь лет, у меня тогда была ужасная челка – как прическа Дональда Трампа. 

 

 
Загрузка...
1 Не нравится 0 Нравится 01.03.2017 Теги: Лили-Роуз Депп

вперёд

назад

  Планетарий Планетарий

Предыдущие фото

Обсуждение 0  

Оставить комментарий

    Kleo.ru, Проект NOX
    Дизайн — Липка и друзья 2013

    Все права на материалы, размещенные в женском интернет-журнале «Клео.ру», защищены законодательством об авторском праве и смежных правах. Материалы женского портала не могут быть воспроизведены или каким-либо образом использованы без письменного разрешения правообладателя и проставления активной ссылки на главную страницу женского журнала «Клео.ру». За содержание рекламных материалов на женском сайте редакция ответственности не несет. Мнение авторов может не совпадать с точкой зрения редакции.Пользователь сайта kleo.ru гарантирует, что размещение представленных им материалов не нарушает права третьих лиц (включая, но не ограничиваясь авторскими правами), не наносит ущерба их чести и достоинству. Пользователь сайта kleo.ru, отправляя материалы, тем самым заинтересован в их публикации на сайте и выражает свое согласие на их дальнейшее использование владельцами сайта kleo.ru. Добро пожаловать в наш женский клуб «Клео.ру»!

    конкурсы:

     

    Подписаться на рассылку


    Мы в социальных сетях:

    rax.ru: показано число хитов за 24 часа, посетителей за 24 часа и за сегодня
     

    Что не так с этим отзывом?

    Оффтопик

    Нецензурная брань или оскорбления

    Спам или реклама

    Ссылка на другой ресурс

    Дубликат

    Другое (укажите ниже)

      OK
    Информация о комментарии отправлена модератору