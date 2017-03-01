Лили-Роуз Депп: «С Лагерфельдом познакомилась в 8 лет»

Фото: GlobalLookPress

Дочь Джонни Деппа (Johnny Depp) и Ванессы Паради (Vanessa Paradis) была звездой вечера на церемонии вручения главной французской кинопремии «Сезар». Девушка пришла на мероприятие в сексапильном мини-платье от Chanel.

17-летняя Лили-Роуз впервые продемонстрировала сексуальность так откровенно: декольте заканчивается на поясе и демонстрирует, что «девочка созрела»! Напомним, что она — «лицо» модного дома Chanel, как и ее мать. Выходить в свет в платьях этого бренда — ее обязанность.

У меня тогда была ужасная челка — как прическа Дональда Трампа.

— Дом «Шанель» всегда был частью моей жизни, — рассказала юная модель журналу Vogue недавно. — Моя мама работала с ними с 18-летнего возраста и я ходила в магазин с ней с детства. Есть фотографии, на которых я в подгузниках и в туфлях «Шанель». А с Карлом (Лагерфельдом – прим. ред.) я познакомилась, когда мне было восемь лет, у меня тогда была ужасная челка – как прическа Дональда Трампа.