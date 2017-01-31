Лили-Роуз Депп: «Борюсь с анорексией»
Лили-Роуз Депп (Lily-Rose Depp) на благотворительном приеме Sidaction, Париж, Франция, 27 января 2017.
17-летняя дочь Джонни Деппа (Johnny Depp) и Ванессы Паради (Vanessa Paradis) побывала на благотворительном приеме Sidaction Gala Dinner. Также на мероприятии присутствовали Моника Белуччи (Monica Bellucci), Катрин Денев (Catherine Deneuve), Сати Спивакова и другие.
Недавно в интервью французскому изданию журнала Elle девушка призналась, что уже несколько лет борется с анорексией.
Горжусь результатами, которых мне удалось добиться.
— Я была много младше, когда столкнулась с анорексией впервые, и мне было очень сложно справиться с этим, — сказала Лили-Роуз. — Но по мере своего взросления я последовательно борюсь с проблемой и очень горжусь результатами, которых мне удалось добиться.
Начинающая актриса призналась, что ее очень ранят неприятные комментарии по поводу ее внешности в соцсетях.
Напомним, что Лили-Роуз — старший ребенок Джонни Деппа и Ванессы Паради. Также у них есть сын Джон Кристофер Депп III, которому сейчас 14 лет.