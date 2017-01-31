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Лили-Роуз Депп: «Борюсь с анорексией»

Лили-Роуз Депп (Lily-Rose Depp) на благотворительном приеме Sidaction, Париж, Франция, 27 января 2017.

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Лили-Роуз Депп: «Борюсь с анорексией»
Фото: GlobalLookPress

17-летняя дочь Джонни Деппа (Johnny Depp) и Ванессы Паради (Vanessa Paradis) побывала на благотворительном приеме Sidaction Gala Dinner. Также на мероприятии присутствовали Моника Белуччи (Monica Bellucci), Катрин Денев (Catherine Deneuve), Сати Спивакова и другие.

Недавно в интервью французскому изданию журнала Elle девушка призналась, что уже несколько лет борется с анорексией. 

Горжусь результатами, которых мне удалось добиться.

— Я была много младше, когда столкнулась с анорексией впервые, и мне было очень сложно справиться с этим, — сказала Лили-Роуз. — Но по мере своего взросления я последовательно борюсь с проблемой и очень горжусь результатами, которых мне удалось добиться. 

Начинающая актриса призналась, что ее очень ранят неприятные комментарии по поводу ее внешности в соцсетях. 

Напомним, что Лили-Роуз — старший ребенок Джонни Деппа и Ванессы Паради. Также у них есть сын Джон Кристофер Депп III, которому сейчас 14 лет. 

 

 
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1 Не нравится 0 Нравится 31.01.2017 Теги: Лили-Роуз Депп

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