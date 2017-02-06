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Лев Лещенко: «Жизнь стала сытнее, лучше»

Певец Лев Лещенко на своем юбилее в Кремлевском дворце, Москва, 1 февраля 2017.

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Лев Лещенко: «Жизнь стала сытнее, лучше»
Фото: GlobalLookPress

На концерте в честь своего юбилея (певцу исполнилось 75 лет) Лещенко исполнил всеми любимые шлягеры прошлых лет и современные хиты. На концерте был аншлаг. 

Недавно в интервью газете «Аргументы и факты» Лев Валерьянович порассуждал о том, как изменилась Россия в последнее время. Артист считает, что страна развивается в верном направлении, и что возвращения в Советский союз никто здесь на самом деле не хочет.

Тогда были более душевные, сердечные отношения между людьми.

— Безусловно, жизнь, несмотря на все трудности, стала сытнее, лучше, — сказал Лещенко. — Я же прекрасно помню времена, когда в послевоенные годы мы чуть ли не жмых ели. Мы немного подзабыли, как относительно недавно стояли в очередях за буханкой чёрного хлеба. А сегодня даже при низких зарплатах, пенсиях люди всё-таки не голодают. Уровень жизни, безусловно, повысился, особенно у тех, кто работает на хорошем производстве. Да, тогда были более душевные, сердечные отношения между людьми. Соседи ходили друг к другу в гости. Все жили одинаково скромно, никто никому не завидовал. Сейчас всё по-другому. Большая часть россиян имеет личные автомобили, живёт в отдельных квартирах. Я же класса до 5-го прожил в 15-метровой квартире с семьёй в пять человек. Потом мы получили две комнаты в трёхкомнатной квартире, и это было счастье! При этом семья не считалась среднеобеспеченной. Отец работал в органах безопасности, служил подполковником. 

 

 
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0 Не нравится 0 Нравится 06.02.2017 Теги: Лев Лещенко

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