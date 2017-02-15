Кайли Дженнер: «Много косметики вредно для кожи»

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На днях Кайли открыла собственный магазин под названием Pop-Up Store Kylie в Нью-Йорке. Звезда еле смогла попасть внутрь: толпа фанатов перегородила улицу. Люди занимали места в очереди за день до открытия магазина.

У 19-летней единоутробной сестры Ким Кардашьян (Kim Kardashian) 86 миллионов подписчиков в Instagram. Недавно Кайли призналась, что образ, который она создает в социальных сетях, далек от реальности.

Я показываю им все, что они пожелают.

— Думаю, что в Снэпчате и Инстаграме я совсем не такая, какой являюсь на самом деле в реальной жизни, — сказала Дженнер в интервью журналу Interview. — Там люди хотят видеть, что я делаю, мои сумочки и машины. И я показываю им все, что они пожелают. Они любят моду. Но ведь это совсем не я.

Более того. Оказывается, Кайли даже не большой фанат косметики, на которой сделала себе имя и состояние.

— Мне кажется, что я слишком молода, чтобы постоянно носить такое количество косметики, — сказала звезда. — В конце концов, это вредно для кожи. Но я часто бываю на разных мероприятиях, показах, красных ковровых дорожках. И мне, конечно же, хочется там выглядеть хорошо.