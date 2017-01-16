Кайли Дженнер: «Материальные вещи не важны»

Фото: GlobalLookPress

На днях журнал Marie Claire во второй раз вручил премию Image Maker Awards. Эта награда присуждается стилистам, парикмахерам, визажистам и дизайнерам: всем профессионалам, которые создают образы звезд, оставаясь при этом в тени. Кайли появилась на вечере в фиолетовом платье Balmain оригинального кроя.

19-летняя Дженнер, единоутробная сестра Ким Кардашьян (Kim Kardashian) недавно стала второй по размеру годового дохода в этой семье. Согласно данным Forbes, за прошлый год Кайли заработала 18 миллионов долларов. Неудивительно, что девушка уже немного пресыщена земными благами.

Счастье — это моя собака и мои друзья.

— Когда ты можешь иметь все, что хочешь, понимаешь, что материальные вещи в нашей жизни не играют абсолютно никакой роли, — сказала юная бизнес-леди в интервью журналу Interview. — Я могу купить себе новую машину, я буду радоваться этому, скажем, неделю, но не больше. Мне потребовалось много времени, чтобы понять, что счастье — это моя собака и мои друзья. Я чувствую себя по-настоящему счастливой, наблюдая за заходом солнца.