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Кайли Дженнер: «Материальные вещи не важны»

Кайли Дженнер (Kylie Jenner) на вечеринке журнала Marie Claire, Голливуд, США, 10 января 2017.

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Кайли Дженнер: «Материальные вещи не важны»
Фото: GlobalLookPress

На днях журнал Marie Claire во второй раз вручил премию Image Maker Awards. Эта награда присуждается стилистам, парикмахерам, визажистам и дизайнерам: всем профессионалам, которые создают образы звезд, оставаясь при этом в тени. Кайли появилась на вечере в фиолетовом платье Balmain оригинального кроя.

19-летняя Дженнер, единоутробная сестра Ким Кардашьян (Kim Kardashian) недавно стала второй по размеру годового дохода в этой семье. Согласно данным Forbes, за прошлый год Кайли заработала 18 миллионов долларов. Неудивительно, что девушка уже немного пресыщена земными благами. 

Счастье — это моя собака и мои друзья.

— Когда ты можешь иметь все, что хочешь, понимаешь, что материальные вещи в нашей жизни не играют абсолютно никакой роли, — сказала юная бизнес-леди в интервью журналу Interview. — Я могу купить себе новую машину, я буду радоваться этому, скажем, неделю, но не больше. Мне потребовалось много времени, чтобы понять, что счастье — это моя собака и мои друзья. Я чувствую себя по-настоящему счастливой, наблюдая за заходом солнца.

 

 
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0 Не нравится 0 Нравится 16.01.2017 Теги: Кайли Дженнер

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