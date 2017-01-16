Кайли Дженнер: «Материальные вещи не важны»
Кайли Дженнер (Kylie Jenner) на вечеринке журнала Marie Claire, Голливуд, США, 10 января 2017.
На днях журнал Marie Claire во второй раз вручил премию Image Maker Awards. Эта награда присуждается стилистам, парикмахерам, визажистам и дизайнерам: всем профессионалам, которые создают образы звезд, оставаясь при этом в тени. Кайли появилась на вечере в фиолетовом платье Balmain оригинального кроя.
19-летняя Дженнер, единоутробная сестра Ким Кардашьян (Kim Kardashian) недавно стала второй по размеру годового дохода в этой семье. Согласно данным Forbes, за прошлый год Кайли заработала 18 миллионов долларов. Неудивительно, что девушка уже немного пресыщена земными благами.
Счастье — это моя собака и мои друзья.
— Когда ты можешь иметь все, что хочешь, понимаешь, что материальные вещи в нашей жизни не играют абсолютно никакой роли, — сказала юная бизнес-леди в интервью журналу Interview. — Я могу купить себе новую машину, я буду радоваться этому, скажем, неделю, но не больше. Мне потребовалось много времени, чтобы понять, что счастье — это моя собака и мои друзья. Я чувствую себя по-настоящему счастливой, наблюдая за заходом солнца.