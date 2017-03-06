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Ксения Собчак: «Некоторым женщинам нечем больше гордиться»

Ксения Собчак на благотворительном вечере «Хорошее мероприятие», Москва, 2 марта 2017.

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Ксения Собчак: «Некоторым женщинам нечем больше гордиться»
Фото: Пресс-служба

На днях в московском ресторане «Арагви» прошел благотворительный ужин в поддержку фондов «Здоровое наследие», «Друзья» и «Детские Сердца». Ксения Собчак появилась на мероприятии в платье Ulyana Sergeenko. 

Сыну Ксении уже три месяца. Звезда почти не пишет о ребенке в своем Instagram, не постит умилительных фотографий с ребенком. «Неужели вы думаете, что мне было бы тяжело заполнить ленту вот такими вот фоточками с прогулок, мимишными фотографиями малыша, мужа и прочих домашних сладостей, как это делает огромное большинство родивших звезд в поисках «улучшения имиджа»? — написала недавно Собчак. — Я не стремлюсь вам нравиться, поэтому в своем блоге о моде и стиле жизни я делюсь только тем, чем считаю нужным».

Знаменитой журналистке не нравятся «мамские инстаграмы», заполненные фотографиями детей.

По-настоящему работающие девушки детей своих щадят.

— Есть у меня одна неутешительная догадка, мне кажется, что такая нездоровая страсть женщин к детскому фотоэксбиционизму кроется в том, что им просто больше нечем гордиться, и они делают собственного ребенка главным субьектом своего хвастовства, — написала 35-летняя Собчак в колонке для журнала «Дочки-матери». — Ну где-то между сумкой Birkin редкого цвета и новой кожанкой Saint Laurent. В пользу этой моей теории говорит тот факт, что по-настоящему работающие девушки детей своих щадят. Любимая Ника Белоцерковская, имея троих прелестных детишек, никогда не выкладывает их фотки, рисунки, открыточки с вышивками и прочую хрень, потому как ей есть, что показать и что приготовить миру. Мирослава Дума и Ульяна Сергиенко не показывают лишний раз на фото своих чад, их занятия музыкой, их любимую игрушку и «как мой малыш спел песенку», они заняты модой. 

 

 
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0 Не нравится 0 Нравится 06.03.2017 Теги: Ксения Собчак

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