Катя Лель: «У этого мужчины не все в порядке с психикой»

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Катя Лель спела на концерте в честь юбилея Льва Лещенко. Кроме нее на сцене появились Григорий Лепс, Тамара Гвердцители, Вячеслав Добрынин, Николай Басков, Стас Михайлов и многие другие.

Недавно 42-летняя Катя Лель обратилась в полицию из-за угроз маньяка. Мужчина угрожал расправиться с ее дочкой Эмилией: он слал письма, писал сообщения, звонил. Певица обратилась в милицию, но дело закрыли.

Разве я должна ждать каких-то последствий этих запугиваний?

— Мое обращение рассматривали месяц, но говорили о том, что нет состава преступления — угрозы не переходят в действие, — пожаловалась Лель в интервью журналу StarHit. — Но это же не шутки. Разве я должна ждать каких-то последствий этих запугиваний? Тем не менее, изначально дело закрыли. Но меня это не остановило. Вместе с адвокатом мы стали обращаться к старшим по званию. Они извинились и согласились, что есть необходимость провести расследование. Буквально за 10 дней нашли человека, который мне угрожал.

Выяснилось, что мужчина по имени Александр Христов много лет мечтал о том, что Лель будет исполнять написанные им песни. Но артистке его творчество не было интересно.

— Мне кажется, что у этого мужчины не все в порядке с психикой, — говорит Катя. — Как выяснилось, его папа работал патологоанатомом, может, это наложило на его поведение такой отпечаток. Сейчас будет проведена экспертиза, где все выяснится.