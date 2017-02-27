Кэти Перри: «Убирайтесь прочь от моих яичников»

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На вечеринку журнала Vanity Fair, посвященную «Оскару», Кэти Перри пришла с другом, шеф-редактором Harper's Bazaar Дереком Бласбергом (Derek Blasberg). Позже к ней присоединился бойфренд Орландо Блум (Orlando Bloom). На певице было бронзового оттенка платье Jean Paul Gaultier.

Недавно Кэти, которой сейчас 32 года, пожаловалась, что ее интервью часто искажают и приписывают ей фразы, которых она не говорила.

Конечно же, я хочу ребёнка.

— Когда я даю подобные интервью, множество этих видео потом обрезается, и в итоге выходит что-то типа «Кэти Перри не нужен мужчина, чтобы родить детей», — сказала звезда в интервью журналу Harper’s Bazaar. — Я же такого не говорила. Я просто сказала, что разве я фабрика по производству детей? Конечно же, я хочу ребёнка, но ещё я хочу сделать карьеру. Хочу иметь собственный записывающий лейбл. Хочу сделать невероятный тур. Так что я собираюсь получить всё. Давайте поговорим об этом. Убирайтесь прочь от моих яичников, ясно? Я сделаю это в своё время.