Кейт Бекинсейл: «Мы много читали русской классики»

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Церемония награждения London Critics' Circle Film Awards состоялась в Лондоне на днях. Кейт Бекинсейл получила премию в номинации «Лучшая британская/ирландская актриса года» за работу в фильме «Любовь и дружба».

Недавно Кейт побывала в России. На пресс-конференции, посвященной фильму «Другой мир: Войны крови» актриса призналась, что изучала в Оксфорде русский язык и хорошо знакома с произведениями русских писателей.

Целый год в университете мы изучали Достоевского.

— Мы много читали русской классики, а первый спектакль, в котором я участвовала, был «Чайка», и для меня это очень важно, потому что Чехов — мой любимый писатель, — заявила 43-летняя Бекинсейл. — Мне нравится поэзия Анны Ахматовой и Александра Блока. Целый год в университете мы изучали Достоевского.

По словам Кейт, она была книжным червем с детства:

— В детстве я ничем не занималась, в основном читала книги, — говорит актриса. — Я обожала читать и читала все свободное время. На физкультуре я всегда пыталась убежать от мяча, а не догнать его.