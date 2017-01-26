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Кейт Бекинсейл: «Мы много читали русской классики»

Кейт Бекинсейл (Kate Beckinsale) на London Critics' Circle Film Awards, Лондон, Англия, 22 января 2017.

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Кейт Бекинсейл: «Мы много читали русской классики»
Фото: GlobalLookPress

Церемония награждения London Critics' Circle Film Awards состоялась в Лондоне на днях. Кейт Бекинсейл получила премию в номинации «Лучшая британская/ирландская актриса года» за работу в фильме «Любовь и дружба». 

Недавно Кейт побывала в России. На пресс-конференции, посвященной фильму «Другой мир: Войны крови» актриса призналась, что изучала в Оксфорде русский язык и хорошо знакома с произведениями русских писателей. 

Целый год в университете мы изучали Достоевского.

— Мы много читали русской классики, а первый спектакль, в котором я участвовала, был «Чайка», и для меня это очень важно, потому что Чехов — мой любимый писатель, — заявила 43-летняя Бекинсейл. — Мне нравится поэзия Анны Ахматовой и Александра Блока. Целый год в университете мы изучали Достоевского.

По словам Кейт, она была книжным червем с детства:

— В детстве я ничем не занималась, в основном читала книги, — говорит актриса. — Я обожала читать и читала все свободное время. На физкультуре я всегда пыталась убежать от мяча, а не догнать его. 

 
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0 Не нравится 4 Нравится 26.01.2017 Теги: Кейт Бекинсэйл Кейт Бекинсейл

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