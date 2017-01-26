Карл Лагерфельд: «Я «ношу» несколько ароматов сразу»

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Карл Лагерфельд появился на показе новой коллекции мужской одежды модного Дома Dior. Также на шоу побывали Карин Ройтфельд (Carine Roitfeld), Бой Джордж (Boy George), Пэрис Джексон (Paris Jackson) и многие другие.

За свою жизнь Лагерфельд создал более двадцати ароматов в сотрудничестве с разными парфюмерами. Недавно в интервью для газеты «Метро» Карла спросили, какие духи он использует.

Ещё есть ароматы, которые я использую для листов бумаги и штор.

— Я «ношу» несколько ароматов сразу, — сказал дизайнер, которому сейчас 83 года. — Знаете, почему? Потому что если ты используешь один парфюм, то вскоре перестаёшь его ощущать и начинаешь добавлять больше и больше. В итоге ты всё равно перестанешь «слышать» парфюм, в то время как все окружающие будут помирать от столь сильного аромата. Для носа полезно разнообразие. И не забудьте, что в моём арсенале ещё есть ароматы, которые я использую для листов бумаги и штор.