Карл Лагерфельд: «Я «ношу» несколько ароматов сразу»
Модельер Карл Лагерфельд (Karl Lagerfeld) на показе коллекции Dior, Париж, Франция, 21 января 2017.
Карл Лагерфельд появился на показе новой коллекции мужской одежды модного Дома Dior. Также на шоу побывали Карин Ройтфельд (Carine Roitfeld), Бой Джордж (Boy George), Пэрис Джексон (Paris Jackson) и многие другие.
За свою жизнь Лагерфельд создал более двадцати ароматов в сотрудничестве с разными парфюмерами. Недавно в интервью для газеты «Метро» Карла спросили, какие духи он использует.
Ещё есть ароматы, которые я использую для листов бумаги и штор.
— Я «ношу» несколько ароматов сразу, — сказал дизайнер, которому сейчас 83 года. — Знаете, почему? Потому что если ты используешь один парфюм, то вскоре перестаёшь его ощущать и начинаешь добавлять больше и больше. В итоге ты всё равно перестанешь «слышать» парфюм, в то время как все окружающие будут помирать от столь сильного аромата. Для носа полезно разнообразие. И не забудьте, что в моём арсенале ещё есть ароматы, которые я использую для листов бумаги и штор.