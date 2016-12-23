Карл Лагерфельд: «Я называю селфи электронным рукоблудием»

Фото: GlobalLookPress

На днях в Шанхае состоялся благотворительный прием, организованный компанией Baidu. Карл Лагерфельд был почетным гостем мероприятия.

Знаменитый модельер, которому сейчас 83 года, терпеть не может фотографироваться. «Не люблю селфи, — сказал он корреспонденту журнала Elle. — Но все остальные любят и непременно хотят со мной сфотографироваться. Как хорошо, что мой ассистент грубо обращается с прохожими на улицах. Я так не могу, я хороший человек».

Недавно корреспонденту газеты Metro удалось все же уговорить Карла сделать селфи:

Это что-то вроде нарциссизма.

— Надеюсь, это будет последний селфи, который я сделаю сам, — ворчал дизайнер. — Вы в курсе, что я называю селфи электронным рукоблудием? Это что-то вроде нарциссизма. Я знаю людей, которые постоянно себя фотографируют, выкладывают снимки в Сеть, но выглядят при этом ужасно – с огромными головами, без подбородков. Ну, ладно. Давайте попробуем. (Карл берёт телефон и начинает кружить по комнате в поисках удачного ракурса.) Вот почему я не люблю селфи. Не то, не то... Слишком широко. Уберите свет! Пойду-ка я вон к той полке.