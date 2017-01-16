Джессика Альба: «Устраиваем СПА дома с подругой»

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На днях журнал Marie Claire во второй раз вручил премию Image Makers Awards. Джессика Альба появилась на мероприятии в элегантном черном костюме с вырезами на рукавах.

Недавно в интервью для журнала Woman.ru 35-летняя Джессика призналась, что не делает процедуры для поддержания красоты в специальных клиниках. По словам звезды, она предпочитает хороший домашний уход. Кроме того, актриса покупает приборы для ухода за собой и использует их дома.

В салон я заезжаю разве что ногти накрасить.

— Вам правда кажется, что я похожа на диву, которая сама и пальцем не шевельнет, потому что вокруг нее снуют косметологи и стилисты? — Удивилась Альба. — На самом деле в салон я заезжаю разве что ногти накрасить. Моя подруга периодически приходит ко мне домой и делает мне маски для лица — совмещаем приятное с полезным. Все остальное я делаю дома сама.