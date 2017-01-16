Джессика Альба: «Устраиваем СПА дома с подругой»
Актриса Джессика Альба (Jessica Alba) на вечеринке журнала Marie Claire, Голливуд, США, 10 января 2017.
На днях журнал Marie Claire во второй раз вручил премию Image Makers Awards. Джессика Альба появилась на мероприятии в элегантном черном костюме с вырезами на рукавах.
Недавно в интервью для журнала Woman.ru 35-летняя Джессика призналась, что не делает процедуры для поддержания красоты в специальных клиниках. По словам звезды, она предпочитает хороший домашний уход. Кроме того, актриса покупает приборы для ухода за собой и использует их дома.
В салон я заезжаю разве что ногти накрасить.
— Вам правда кажется, что я похожа на диву, которая сама и пальцем не шевельнет, потому что вокруг нее снуют косметологи и стилисты? — Удивилась Альба. — На самом деле в салон я заезжаю разве что ногти накрасить. Моя подруга периодически приходит ко мне домой и делает мне маски для лица — совмещаем приятное с полезным. Все остальное я делаю дома сама.