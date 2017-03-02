Джерри Холл: «Пластические операции — это идиотизм»

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60-летняя модель Джерри Холл (Jerry Hall) и ее 85-летний муж Руперт Мёрдок (Rupert Murdoch) побывали на вечере, устроенном журналом Vanity Fair в честь вручения «Оскаров». Напомним, что они поженились полтора года назад.

Джерри, у которых четверо детей от Мика Джаггера (Mick Jagger), гордится тем, что никогда не делала пластических операций.

Сколько клеток мозга умирает во время анестезии!

— Рисковать жизнью ради иллюзии молодости — это идиотизм, — заявила бывшая модель в одном из последних интервью. — Сколько клеток мозга умирает во время анестезии! И потом, ты превращаешься в пародию на себя. Новым лицом никого не обманешь, наоборот, будешь выглядеть жалко. Существует множество мужчин, которые не имеют ничего против зрелых женщин и их морщин. По крайней мере, такие женщины выглядят нормально.

По словам Холл, она использует для ухода за кожей лица оливковое масло: по ее мнению, оно отлично увлажняет.