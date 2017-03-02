 
 

Самое
обсуждаемое

   
 
 
На главную
 
 
 
 

Самое
обсуждаемое

   

Джерри Холл: «Пластические операции — это идиотизм»

Джерри Холл с мужем на вечеринке Vanity Fair Oscar Party, Беверли-Хиллс, США, 26 февраля 2017.

0 0
Джерри Холл: «Пластические операции — это идиотизм»
Фото: GlobalLookPress

60-летняя модель Джерри Холл (Jerry Hall) и ее 85-летний муж Руперт Мёрдок (Rupert Murdoch) побывали на вечере, устроенном журналом Vanity Fair в честь вручения «Оскаров». Напомним, что они поженились полтора года назад. 

Джерри, у которых четверо детей от Мика Джаггера (Mick Jagger), гордится тем, что никогда не делала пластических операций. 

Сколько клеток мозга умирает во время анестезии!

— Рисковать жизнью ради иллюзии молодости — это идиотизм, — заявила бывшая модель в одном из последних интервью. — Сколько клеток мозга умирает во время анестезии! И потом, ты превращаешься в пародию на себя. Новым лицом никого не обманешь, наоборот, будешь выглядеть жалко. Существует множество мужчин, которые не имеют ничего против зрелых женщин и их морщин. По крайней мере, такие женщины выглядят нормально.

По словам Холл, она использует для ухода за кожей лица оливковое масло: по ее мнению, оно отлично увлажняет. 

 

 
Загрузка...
0 Не нравится 0 Нравится 02.03.2017 Теги: Джерри Холл

назад

  Планетарий Планетарий

Предыдущие фото

Обсуждение 0  

Оставить комментарий

    Kleo.ru, Проект NOX
    Дизайн — Липка и друзья 2013

    Все права на материалы, размещенные в женском интернет-журнале «Клео.ру», защищены законодательством об авторском праве и смежных правах. Материалы женского портала не могут быть воспроизведены или каким-либо образом использованы без письменного разрешения правообладателя и проставления активной ссылки на главную страницу женского журнала «Клео.ру». За содержание рекламных материалов на женском сайте редакция ответственности не несет. Мнение авторов может не совпадать с точкой зрения редакции.Пользователь сайта kleo.ru гарантирует, что размещение представленных им материалов не нарушает права третьих лиц (включая, но не ограничиваясь авторскими правами), не наносит ущерба их чести и достоинству. Пользователь сайта kleo.ru, отправляя материалы, тем самым заинтересован в их публикации на сайте и выражает свое согласие на их дальнейшее использование владельцами сайта kleo.ru. Добро пожаловать в наш женский клуб «Клео.ру»!

    конкурсы:

     

    Подписаться на рассылку


    Мы в социальных сетях:

    rax.ru: показано число хитов за 24 часа, посетителей за 24 часа и за сегодня
     

    Что не так с этим отзывом?

    Оффтопик

    Нецензурная брань или оскорбления

    Спам или реклама

    Ссылка на другой ресурс

    Дубликат

    Другое (укажите ниже)

      OK
    Информация о комментарии отправлена модератору