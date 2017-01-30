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Дженнифер Лопес: «Я несколько бесцеремонна»

Дженнифер Лопес (Jennifer Lopez) на презентации коллекции обуви, Беверли-Хиллзс, США, 26 января 2017.

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Дженнифер Лопес: «Я несколько бесцеремонна»
Фото: GlobalLookPress

Певица Дженнифер Лопес и модельер Джузеппе Занотти (Giuseppe Zanotti) выпустили коллекцию обуви. Дженнифер помогла создавать дизайн туфель. 

47-летняя певица все еще считает себя «Дженни с района» (по названию одной из ее песен, Jenny from the Block). «Узнаю в себе все те лучшие и худшие черты, которые Бронкс во мне заложил», -- говорит звезда. Недавно в интервью журналу Interview ее спросили, какие именно качества простой девчонки по-прежнему живы в ней.

В нашем квартале все про всех все знали: кто с кем, кто от кого, кто у кого.

— Ну, я вообще-то несколько бесцеремонна, — ответила Лопес. — Есть во мне некоторое панибратство. Я прямая. Я уважаю социальный успех — а это все-таки комплекс, о человеке нельзя судить по степени его успешности. Я люблю знать о людях много — это тоже из Бронкса, в нашем квартале все про всех все знали: кто с кем, кто от кого, кто у кого. Я и сохранила привычку неосознанно собирать информацию о людях. Особенно личного характера. Стыдоба, но факт! Но я никогда не вмешиваюсь ни в чьи дела – опять Бронкс, там жили тесновато, да и по правилам гетто – сгрудившись, так что известная дистанция в отношениях была штукой необходимой.

 

 
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0 Не нравится 4 Нравится 30.01.2017 Теги: Дженнифер Лопес

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