Джейн Фонда: «Наша культура уже меняется»

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Актриса Джейн Фонда (Jane Fonda) выступила с трибуны на «Женском марше» в Лос-Анджелесе. На мероприятии присутствовало более 750 тысяч человек. Женщины вышли протестовать против сексизма, который для многих олицетворяет Дональд Трамп (Donald Trump).

Недавно в интервью для журнала Interview актриса, которой сейчас 79 лет, порассуждала о том, почему людей пугает старость.

Капитализм играет на наших фобиях, чтобы заработать.

— В капиталистических странах общество потребления неплохо спекулирует на страхе смерти и старости, — сказала Фонда. — Капитализм играет на наших фобиях, чтобы заработать. Реклама кричит со всех сторон: «Купите вот это и будете вечно юным, модным, современным». А мужчины, разменявшие шестой десяток, начинают бегать за девушками вдвое моложе себя.

Но актриса смотрит в будущее с оптимизмом. По ее мнению, ситуация быстро меняется к лучшему:

— Сегодня людей преклонного возраста, особенно женщин, в мире все больше. И нам придется к этому привыкнуть. А наша культура потихоньку, но уже меняется. Женщины «за 50» стали чаще появляться в СМИ.