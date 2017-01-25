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Джейн Фонда: «Наша культура уже меняется»

Джейн Фонда и Барбра Стрейзанд на «Женском марше» в Лос-Анджелесе, США, 21 января 2017.

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Джейн Фонда: «Наша культура уже меняется»
Фото: GlobalLookPress

Актриса Джейн Фонда (Jane Fonda) выступила с трибуны на «Женском марше» в Лос-Анджелесе. На мероприятии присутствовало более 750 тысяч человек. Женщины вышли протестовать против сексизма, который для многих олицетворяет Дональд Трамп (Donald Trump).

Недавно в интервью для журнала Interview актриса, которой сейчас 79 лет, порассуждала о том, почему людей пугает старость. 

Капитализм играет на наших фобиях, чтобы заработать.

— В капиталистических странах общество потребления неплохо спекулирует на страхе смерти и старости, — сказала Фонда. — Капитализм играет на наших фобиях, чтобы заработать. Реклама кричит со всех сторон: «Купите вот это и будете вечно юным, модным, современным». А мужчины, разменявшие шестой десяток, начинают бегать за девушками вдвое моложе себя.

Но актриса смотрит в будущее с оптимизмом. По ее мнению, ситуация быстро меняется к лучшему:

— Сегодня людей преклонного возраста, особенно женщин, в мире все больше. И нам придется к этому привыкнуть. А наша культура потихоньку, но уже меняется. Женщины «за 50» стали чаще появляться в СМИ. 

 
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0 Не нравится 3 Нравится 25.01.2017 Теги: Джейн Фонда

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