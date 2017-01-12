Джеймс Макэвой: «Раздражают капризные дети богатых»
Актер Джеймс Макэвой (James McAvoy) на премьере фильма «Сплит», Милан, Италия, 11 января 2017.
Джеймс Макэвой сыграл главную роль в новом триллере режиссёра М. Найта Шьямалана (M. Night Shyamalan). Он изобразил психопата с множественным расстройством личности.
В прошлом году 37-летний Джеймс развелся со своей супругой Энн-Мэри Дафф (Anne-Marie Duff). Расставание было дружеским, и пара по-прежнему вместе воспитывает своего сына Брендана (Brendan), которому сейчас 7 лет.
В интервью для журнала Grazia Макэвой рассказал, что его ребенок мечтает стать футболистом.
— Я заразил его любовью к футболу, — сказал актер. — У нас в семье от отца к сыну передается традиция болеть за клуб Celtic.
Джеймс вполне может позволить себе баловать сына, но не хочет его испортить:
— Мы стараемся его не баловать. Меня очень раздражают капризные дети богатых родителей.
Маленькому Брэндону не разрешается использовать гаджеты во время еды:
Все убирают телефоны подальше.
— Время ужина у нас абсолютно свято, — говорит Макэвой. — Все убирают телефоны подальше и разговаривают друг с другом. Я сам часто выключаю мобильный, допустим, в поезде. Важно иметь время, когда можно остаться наедине со своими мыслями.
Недавно у Джеймса начался новый роман: во время съемок фильма «Сплит» актер начал встречаться с Лизой Либерати (Lisa Liberati), ассистентом режиссера.