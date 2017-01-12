Джеймс Макэвой: «Раздражают капризные дети богатых»

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Джеймс Макэвой сыграл главную роль в новом триллере режиссёра М. Найта Шьямалана (M. Night Shyamalan). Он изобразил психопата с множественным расстройством личности.

В прошлом году 37-летний Джеймс развелся со своей супругой Энн-Мэри Дафф (Anne-Marie Duff). Расставание было дружеским, и пара по-прежнему вместе воспитывает своего сына Брендана (Brendan), которому сейчас 7 лет.

В интервью для журнала Grazia Макэвой рассказал, что его ребенок мечтает стать футболистом.

— Я заразил его любовью к футболу, — сказал актер. — У нас в семье от отца к сыну передается традиция болеть за клуб Celtic.

Джеймс вполне может позволить себе баловать сына, но не хочет его испортить:

— Мы стараемся его не баловать. Меня очень раздражают капризные дети богатых родителей.

Маленькому Брэндону не разрешается использовать гаджеты во время еды:

Все убирают телефоны подальше.

— Время ужина у нас абсолютно свято, — говорит Макэвой. — Все убирают телефоны подальше и разговаривают друг с другом. Я сам часто выключаю мобильный, допустим, в поезде. Важно иметь время, когда можно остаться наедине со своими мыслями.

Недавно у Джеймса начался новый роман: во время съемок фильма «Сплит» актер начал встречаться с Лизой Либерати (Lisa Liberati), ассистентом режиссера.