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Изабель Юппер: «Я все успеваю»

Изабель Юппер (Isabelle Huppert) на церемонии вручения наград, Лос-Анджелес, США, 14 января 2017.

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Изабель Юппер: «Я все успеваю»
Фото: GlobalLookPress

На днях Ассоциация кинокритиков Лос-Анджелеса вручила свои награды лучшим деятелям кинобизнеса. Изабель Юппер получила премию в номинации «Лучшая актриса» за работу над фильмом «Она». 

У французской актрисы, которой сейчас 63 года, трое взрослых детей с ее супругом Рональдом Шамма (Ronald Chammah). Она нарасхват у кинорежиссеров, играет в театре.  Недавно в интервью для Teleprogramma.pro Юппер рассказала о том, откуда она берет силы выполнять все свои обязанности. 

Не важно, приходится ли для роли плакать или смеяться.

— Я все успеваю, потому что мне не тяжело работать, — сказала Изабель. — И совсем не важно, приходится ли для роли плакать или смеяться, любить или покончить с собой — ко всем героиням я подхожу одинаково и рассматриваю съемки в кино как свою работу. Фильмы и их герои — выдумки сценариста и режиссера, к моей реальной жизни они никакого отношения не имеют. У меня хватает времени на свою собственную жизнь: после того как покидаю съемочную площадку, я сразу забываю про работу и переключаюсь на будни. Кстати, мои дети, кроме младшего сына, уже выросли и покинули дом (у актрисы 32-летняя дочь Лолита, 30-летний сын Лоренцо и 18-летний сын Анджело. — Прим. ред.). Собственно, благодаря старшей дочери я уже бабушка, но давайте лучше об этом не будем. В любом случае у меня появилось больше времени, чтобы сниматься.

 
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0 Не нравится 1 Нравится 19.01.2017 Теги: Изабель Юппер

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