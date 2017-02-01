 
 

Самое
обсуждаемое

   
 
 
На главную
 
 
 
 

Самое
обсуждаемое

   

Ирина Апексимова: «Не нужно артисту вмешиваться в политику»

Актриса Ирина Апексимова на предпоказе мюзикла «Суини Тодд», Москва, 26 января 2017.

2 0
Ирина Апексимова: «Не нужно артисту вмешиваться в политику»
Фото: GlobalLookPress

В Театре на Таганке поставили знаменитый бродвейский мюзикл «Суини Тодд, маньяк-цирюльник с Флит-стрит». Режиссер - Алексей Франдетти. По мнению директора театра Ирины Апексимовой, зрителям нужны новые, нестандартные шоу. 

Недавно в интервью для Gazeta.ru Апексимова порассуждала о том, стоит ли творческим людям высказываться на политические темы. 

Мне кажется, не надо так.

— Не так давно моя обожаемая Мэрил Стрип выступила с речью против Дональда Трампа, и, признаться, как-то поблекло вдруг все, — сказала актриса, которой сейчас 51 год. — Мне кажется, не надо так. Не нужно артисту вмешиваться в политику. Есть и другая сторона: если для тебя существует киноартист, если он твоя путеводная звезда, то не стоит интересоваться тем, какие марки он носит, у какого стилиста стрижется и с кем встречается. Я против того, чтобы личную жизнь актера или его политические взгляды выносили на публику. Да, каждый артист обязан иметь собственную точку зрения, иначе он будет неинтересен публике и зрителям. Но не стоит выставлять это напоказ.

 
Загрузка...
0 Не нравится 2 Нравится 01.02.2017 Теги: Ирина Апексимова

назад

  Планетарий Планетарий

Предыдущие фото

Обсуждение 3  

Оставить комментарий
  • 1
    Директора театра закономерно раздражают неудобные артисты с их бесконечными мнениями, конечно. На мой взгляд, выражать свое мнение может каждый. И без разницы, кто по профессии.
    		01.02.17 00:58
         
    1
         
    ответить цитировать ссылка пожаловаться
  • * *
    "Да, каждый артист обязан иметь собственную точку зрения, иначе он будет неинтересен публике и зрителям. Но не стоит выставлять это напоказ." Вот как. Но я почему-то больше уважаю позицию Владимира Высоцкого. Хотя, с другой стороны, он был просто Артист, а не директор театра.
    		 01.02.17 00:46
         
    0
         
    ответить цитировать ссылка пожаловаться
Оставить комментарий

Kleo.ru, Проект NOX
Дизайн — Липка и друзья 2013

Все права на материалы, размещенные в женском интернет-журнале «Клео.ру», защищены законодательством об авторском праве и смежных правах. Материалы женского портала не могут быть воспроизведены или каким-либо образом использованы без письменного разрешения правообладателя и проставления активной ссылки на главную страницу женского журнала «Клео.ру». За содержание рекламных материалов на женском сайте редакция ответственности не несет. Мнение авторов может не совпадать с точкой зрения редакции.Пользователь сайта kleo.ru гарантирует, что размещение представленных им материалов не нарушает права третьих лиц (включая, но не ограничиваясь авторскими правами), не наносит ущерба их чести и достоинству. Пользователь сайта kleo.ru, отправляя материалы, тем самым заинтересован в их публикации на сайте и выражает свое согласие на их дальнейшее использование владельцами сайта kleo.ru. Добро пожаловать в наш женский клуб «Клео.ру»!

конкурсы:

 

Подписаться на рассылку


Мы в социальных сетях:

rax.ru: показано число хитов за 24 часа, посетителей за 24 часа и за сегодня
 

Что не так с этим отзывом?

Оффтопик

Нецензурная брань или оскорбления

Спам или реклама

Ссылка на другой ресурс

Дубликат

Другое (укажите ниже)

  OK
Информация о комментарии отправлена модератору