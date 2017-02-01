Ирина Апексимова: «Не нужно артисту вмешиваться в политику»

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В Театре на Таганке поставили знаменитый бродвейский мюзикл «Суини Тодд, маньяк-цирюльник с Флит-стрит». Режиссер - Алексей Франдетти. По мнению директора театра Ирины Апексимовой, зрителям нужны новые, нестандартные шоу.

Недавно в интервью для Gazeta.ru Апексимова порассуждала о том, стоит ли творческим людям высказываться на политические темы.

Мне кажется, не надо так.

— Не так давно моя обожаемая Мэрил Стрип выступила с речью против Дональда Трампа, и, признаться, как-то поблекло вдруг все, — сказала актриса, которой сейчас 51 год. — Мне кажется, не надо так. Не нужно артисту вмешиваться в политику. Есть и другая сторона: если для тебя существует киноартист, если он твоя путеводная звезда, то не стоит интересоваться тем, какие марки он носит, у какого стилиста стрижется и с кем встречается. Я против того, чтобы личную жизнь актера или его политические взгляды выносили на публику. Да, каждый артист обязан иметь собственную точку зрения, иначе он будет неинтересен публике и зрителям. Но не стоит выставлять это напоказ.