Ирина Апексимова: «Не нужно артисту вмешиваться в политику»
Актриса Ирина Апексимова на предпоказе мюзикла «Суини Тодд», Москва, 26 января 2017.
В Театре на Таганке поставили знаменитый бродвейский мюзикл «Суини Тодд, маньяк-цирюльник с Флит-стрит». Режиссер - Алексей Франдетти. По мнению директора театра Ирины Апексимовой, зрителям нужны новые, нестандартные шоу.
Недавно в интервью для Gazeta.ru Апексимова порассуждала о том, стоит ли творческим людям высказываться на политические темы.
Мне кажется, не надо так.
— Не так давно моя обожаемая Мэрил Стрип выступила с речью против Дональда Трампа, и, признаться, как-то поблекло вдруг все, — сказала актриса, которой сейчас 51 год. — Мне кажется, не надо так. Не нужно артисту вмешиваться в политику. Есть и другая сторона: если для тебя существует киноартист, если он твоя путеводная звезда, то не стоит интересоваться тем, какие марки он носит, у какого стилиста стрижется и с кем встречается. Я против того, чтобы личную жизнь актера или его политические взгляды выносили на публику. Да, каждый артист обязан иметь собственную точку зрения, иначе он будет неинтересен публике и зрителям. Но не стоит выставлять это напоказ.
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Обсуждение 3
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1Директора театра закономерно раздражают неудобные артисты с их бесконечными мнениями, конечно. На мой взгляд, выражать свое мнение может каждый. И без разницы, кто по профессии.
01.02.17 00:58
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* *"Да, каждый артист обязан иметь собственную точку зрения, иначе он будет неинтересен публике и зрителям. Но не стоит выставлять это напоказ." Вот как. Но я почему-то больше уважаю позицию Владимира Высоцкого. Хотя, с другой стороны, он был просто Артист, а не директор театра.
01.02.17 00:46