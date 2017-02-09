Инна Маликова: «Он с ревностью относился ко всему вокруг»

Фото: GlobalLookPress

Инна Маликова со своей группой «Новые самоцветы» выступила на юбилее Льва Лещенко. Льву Валерьяновичу исполнилось 75 лет.

Недавно 40-летняя Инна Маликова впервые рассказала о том, почему пять лет назад развелась с бизнесменом Владимиром Антоничуком, от которого у нее есть сын Дмитрий.

— Оказалось, что мы полные противоположности во всем, — посетовала 40-летняя Маликова в интервью журналу Hello! — Когда мы с ним познакомились, когда он ухаживал за мной, я этого не видела. Он был со мной очень нежным, внимательным и добрым.

После свадьбы Инна увидела мужа в новом свете. Он стал ревнивым и деспотичным, не хотел, чтобы Маликова пела.

Для него существовали только он, я и наш сын.

— Он с ревностью относился ко всему, что меня окружает, будь то работа или друзья. Для него существовали только он, я и наш сын. А для меня этого мало. Я очень привязана к родителям, у меня много друзей, подруг, у меня замечательный коллектив, интересная, насыщенная жизнь. И для меня это все тоже важно.

По словам Маликовой, сейчас у нее есть любимый человек, с которым она счастлива. Но имя своего избранника она не называет.