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Инна Маликова: «Он с ревностью относился ко всему вокруг»

Певица Инна Маликова на юбилее Льва Лещенко, Москва, 1 февраля 2017.

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Инна Маликова: «Он с ревностью относился ко всему вокруг»
Фото: GlobalLookPress

Инна Маликова со своей группой «Новые самоцветы» выступила на юбилее Льва Лещенко. Льву Валерьяновичу исполнилось 75 лет.

Недавно 40-летняя Инна Маликова впервые рассказала о том, почему пять лет назад развелась с бизнесменом Владимиром Антоничуком, от которого у нее есть сын Дмитрий. 

— Оказалось, что мы полные противоположности во всем, — посетовала 40-летняя Маликова в интервью журналу Hello! — Когда мы с ним познакомились, когда он ухаживал за мной, я этого не видела. Он был со мной очень нежным, внимательным и добрым. 

После свадьбы Инна увидела мужа в новом свете. Он стал ревнивым и деспотичным, не хотел, чтобы Маликова пела. 

Для него существовали только он, я и наш сын.

— Он с ревностью относился ко всему, что меня окружает, будь то работа или друзья. Для него существовали только он, я и наш сын. А для меня этого мало. Я очень привязана к родителям, у меня много друзей, подруг, у меня замечательный коллектив, интересная, насыщенная жизнь. И для меня это все тоже важно.

По словам Маликовой, сейчас у нее есть любимый человек, с которым она счастлива. Но имя своего избранника она не называет.

 

 
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0 Не нравится 0 Нравится 09.02.2017 Теги: Инна Маликова

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