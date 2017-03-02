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Джордж Клуни: «Надо будет выбрать, где поселиться»

Джордж Клуни с супругой на прогулке в Париже, Франция, 26 февраля 2017.

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Джордж Клуни: «Надо будет выбрать, где поселиться»
Фото: GlobalLookPress

Недавно Джордж Клуни (George Clooney) и его супруга Амаль (Amal) побывали в Париже. Здесь актеру вручили почетную премию «Сезар» за выдающийся вклад в кинематограф. 

Супруги стараются ездить в деловые поездки вместе. 

— Люди думают, что мы редко бываем вместе, но мы не расставались более чем на неделю, — сказал 55-летний Клуни в одном из последних интервью. 

Когда Амаль забеременела, пара впервые задумалась о безопасности. Теперь они в ответе не только за себя. Раньше Амаль, именитый адвокат по правам человека, то и дело ездила в горячие точки, чтобы принимать участие в громких делах. А Джордж охотно посещал экзотические страны. Теперь они решили жить между тремя странами: Италия (где у Клуни дом), Америка и Англия. 

Мы решили быть гораздо более ответственными.

— Мы решили быть гораздо более ответственными, чтобы избежать опасности, — говорит актер. — Я больше не поеду в Южный Судан и Конго, а Амаль не будет ездить в Ирак и начнет избегать тех мест, где ей не рады. Раньше я об этом не думал.

А в будущем, когда близнецы пары подрастут, семье придется и вовсе забыть о бесконечных перелетах:

— Как только дети пойдут в школу, надо будет выбрать, где поселиться. А пока что мы будем продолжать передвигаться в соответствии с графиками наших жизней, — сказал Клуни.

 
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0 Не нравится 1 Нравится 02.03.2017 Теги: Джордж Клуни

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