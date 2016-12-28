Филипп Киркоров: «Сложно после одной королевы найти другую»

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На днях телеканал Fashion TV вручил свои награды Fashion New Year Awards. Премии получили самые главные персоны модной индустрии. В частности, Филипп Киркоров получил награду в номинации «Самое стильное шоу» за шоу «Я». А Ани Лорак была названа самой стильной певицей года.

Недавно в интервью телеканалу «Россия 1» Киркоров признался, почему после развода с Аллой Пугачевой не сделал попытки жениться еще раз.

Конкуренции и сравнения все равно никто не выдержал бы.

— Так было сложно после одной королевы найти другую, — сказал 49-летний Филипп Киркоров в интервью программе «Личное». — Конкуренции и сравнения все равно никто не выдержал бы. Поэтому лучше быть одному, чем вместе с кем попало.

Напомним, что после развода с Киркоровым Пугачева вышла замуж за Максима Галкина, а семьей Филиппа стали его дети: сын Мартин и дочь Алла-Виктория.

— Хотя одиночество мне не мешало, оно помогало мне концентрироваться на творчестве, — говорит Киркоров. — Но в определенный период жизни, когда тебе за сорок, ты думаешь уже о чем-то другом.