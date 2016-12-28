Филипп Киркоров: «Сложно после одной королевы найти другую»
Филипп Киркоров и Ани Лорак на премии «Fashion New Year Awards», Москва, 20 декабря 2016.
На днях телеканал Fashion TV вручил свои награды Fashion New Year Awards. Премии получили самые главные персоны модной индустрии. В частности, Филипп Киркоров получил награду в номинации «Самое стильное шоу» за шоу «Я». А Ани Лорак была названа самой стильной певицей года.
Недавно в интервью телеканалу «Россия 1» Киркоров признался, почему после развода с Аллой Пугачевой не сделал попытки жениться еще раз.
Конкуренции и сравнения все равно никто не выдержал бы.
— Так было сложно после одной королевы найти другую, — сказал 49-летний Филипп Киркоров в интервью программе «Личное». — Конкуренции и сравнения все равно никто не выдержал бы. Поэтому лучше быть одному, чем вместе с кем попало.
Напомним, что после развода с Киркоровым Пугачева вышла замуж за Максима Галкина, а семьей Филиппа стали его дети: сын Мартин и дочь Алла-Виктория.
— Хотя одиночество мне не мешало, оно помогало мне концентрироваться на творчестве, — говорит Киркоров. — Но в определенный период жизни, когда тебе за сорок, ты думаешь уже о чем-то другом.