Евгений Евтушенко: «Пушкин сформулировал цель человечества»

Фото: GlobalLookPress

Творческий вечер Евгения Евтушенко прошёл в галерее «Центр искусств. Москва» на днях. Евгений Александрович читал стихи и рассуждал о том, что считает самым главным.

В частности, 84-летний Евтушенко затронул тему национальной идеи России:

Достаточно просто перечитать Пушкина!

— Сегодня пытаются создать самые разные бригады по поиску такой идеи. А зачем ее искать?! Она существует в русской классической живописи, музыке, литературе, поэзии. Для чего нам что-то другое, если достаточно просто перечитать Пушкина! Мы ведь все молимся ему, а не читаем, тогда как он лучше всех сформулировал цель человечества: «Когда народы, распри позабыв, В великую семью соединятся...».

По словам поэта, не существует таких «подлых времен», когда невозможно быть честным человеком. И сейчас, как всегда, миру не хватает идеалистов:

— Нам нужны идеалисты, но они должны быть практическими — как, например, Андрей Дмитриевич Сахаров, оставивший нам завещание, которым, к сожалению, мы не пользуемся.

В последних интервью Евтушеко не раз говорил, что в сериале «Таинственная страсть» его изобразили неверно. «Если бы мы были такими пошлыми, за что бы нас любили. В те времена люди были чище и порядочней», — считает поэт.