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Евгений Евтушенко: «Пушкин сформулировал цель человечества»

Поэт Евгений Евтушенко на своем творческом вечере, Москва,18 декабря 2016.

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Евгений Евтушенко: «Пушкин сформулировал цель человечества»
Фото: GlobalLookPress

Творческий вечер Евгения Евтушенко прошёл в галерее «Центр искусств. Москва» на днях. Евгений Александрович читал стихи и рассуждал о том, что считает самым главным. 

В частности, 84-летний Евтушенко затронул тему национальной идеи России: 

Достаточно просто перечитать Пушкина! 

— Сегодня пытаются создать самые разные бригады по поиску такой идеи. А зачем ее искать?! Она существует в русской классической живописи, музыке, литературе, поэзии. Для чего нам что-то другое, если достаточно просто перечитать Пушкина! Мы ведь все молимся ему, а не читаем, тогда как он лучше всех сформулировал цель человечества: «Когда народы, распри позабыв, В великую семью соединятся...».

По словам поэта, не существует таких «подлых времен», когда невозможно быть честным человеком. И сейчас, как всегда, миру не хватает идеалистов: 

— Нам нужны идеалисты, но они должны быть практическими — как, например, Андрей Дмитриевич Сахаров, оставивший нам завещание, которым, к сожалению, мы не пользуемся.

В последних интервью Евтушеко не раз говорил, что в сериале «Таинственная страсть» его изобразили неверно. «Если бы мы были такими пошлыми, за что бы нас любили. В те времена люди были чище и порядочней», — считает поэт.

 
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0 Не нравится 0 Нравится 26.12.2016 Теги: Евгений Евтушенко

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